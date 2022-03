Potser ahir Stuani no va ser titular, sent Bustos l’encarregat de portar el pes golejador de l’equip, però el charrúa va tornar a ser protagonista en la gran victòria contra l’Eivissa (5-1). Una diana de penal al minut 69 va significar el gol número 100 de Stuani vestint la samarreta del Girona. L’uruguaià va dir després del partit que «tenia molta ansietat per arribar als 100 gols». «Ha costat però per mi és una fita molt important en l’àmbit personal i sobretot en el de l’equip. És moment d’agrair a tothom el que han fet per mi des que soc aquí. És casa meva. Ho he donat tot per aquest club i m’ho enduc per sempre. Estic orgullós. L’afició ha estat amb mi des del primer dia i li he tornat amb 100 alegries».