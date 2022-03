Arnau Martínez, en principi, no jugarà diumenge al camp de l'Almeria. El defensa maresmenc havia estat convocat per la selecció espanyola sub19 per disputar dos partits de la Ronda Èlit de classificació per l'Europeu de la categoria però ha causat baixa de la convocatòria per culpa d'una lesió que es va fer contra l'Eivissa. Arnau va patir una forta entrada a la segona part de partit de dissabte que el va deixar tocat. Malgrat quedar alliberat -el madridista Marvel el supleix- de la selecció, la lesió li impedirà jugar a Almeria. Qui sí que ja s'entrena a Alacant a les ordres de Santi Denia és Rircard Artero.