Un títol és un títol i Cristhian Stuani va donar al Girona la seva única Supercopa de Catalunya el març del 2019 a Sabadell contra el Barça (0-1). D’aquell triomf ja en fa tres anys, però l’uruguaià ha tingut sempre ben present aquell gol. De fet, abans que les estadístiques de la Lliga ho facin oficial, gràcies aquella diana Stuani va celebrar el seu centenari com a golejador dissabte contra l’Ibiza. El Matador de Tala va superar Germán Parreño amb una subtil picadeta en un llançament de penal i va arribar als 100 gols amb el Girona. Una xifra estratosfèrica, a l’abast de ben pocs i que el fa continuar eixamplant la seva llegenda a la història del club. «No negaré que tenia una mica d’angoixa per arribar als 100 gols. Ha costat però és una fita molt important tant en l’àmbit personal com en el del club i equip», deia al final del partit l’uruguaià, que entra al club dels escollits on hi són Arcadi Camps, Martín Abad i Balbí Clara. Un rècord que va valer el reconeixement per part del club al final del partit amb l’entrega d’una samarreta amb el dorsal cent.

Stuani té als seus peus Montilivi des que va arribar. El dia del seu debut, a Primera Divisió, contra l’Atlètic de Madrid, l’uruguaià va fer dos gols i des de llavors no ha parat de donar alegries a una afició que té als seus peus. «És un orgull per a mi. L’afició s’ha bolcat amb mi des del primer i els ho he tornat amb 100 alegries», deia sobre la mateixa gespa de l’estadi poc abans de la mitjanit. Stuani va ser el referent ofensiu de l’equip a les dues temporades a Primera on va marcar 41 gols (21 i 20 respectivament) i ho ha continuat sent després del descens en les tres temporades següents a Segona Divisió on ha aconseguit 31, 10 i, de moment 17 gols, entre Lliga, Copa i, també Supercopa de Catalunya.

Tot sovint es fa d’allò més complicat trobar paraules per definir el que està fent Stuani al Girona. L’uruguaià ha batut a Montilivi tots els seus registres personals i dissabte va aconseguir, per fi, assolir un dels pocs que li mancava: arribar als 100 gols. Li han calgut 165 partits per aconseguir-los, la qual cosa fa que l’uruguaià tingui una mitjana de 0’6 gols per partit. Per entendre la dimensió del que ha fet Stuani al Girona es pot fer un cop d’ull ràpid al passat recent. Així, hom s’adona que els gols dels tres màxims golejadors del club des del 2017, Portu (41), Bustos (13) i Sylla (11), no arriben ni a la meitat dels que ha fet ell (45). Alhora, l’argentí ha superat, fa temps, figures honorables de la història de l’entitat com Lluís Busquets, Iñaki Daucik, Vicenç Coma, Pedro Medina, Ramon Espelt, Javi Morata o Josep Viñas, entre altres. El nou repte és a la cantonada i de ben segur que l’uruguaià té entre cella i cella fer els cinc gols que li falten per atrapar i superar Balbí Clara, Martín Abad i Arcadi Camps per convertir-se en el màxim golejador de tota la història del Girona. És qüestió de poques jornades.

Stuani, amb 35 anys, continua sent l’ídol de l’afició del Girona i ha marcat, sense cap mena de dubte, tota una generació de joves seguidors blanc-i-vermells. Amb contracte fins el 2026, l’uruguaià confia poder continuar donant alegries. «Això és casa meva. Ho he donat tot per aquest club», diu.