Si la festa dissabte al vespre a Montilivi va ser completa, els resultats dels rivals directes van acabar d’arrodonir la jornada. La contundent victòria contra l’Ibiza (5-1), ha permès el conjunt de Míchel obrir una mica més de forat respecte al setè classificat i l’avantatge ha passat de 5 a 6 punts. A més a més, gràcies a l’empat del Ponferradina d’ahir contra l’Eibar al Toralín (2-2), els gironins avancen els del Bierzo i ja són cinquens a la classificació.

La jornada es completarà avui amb un partit de màxim interès entre el Tenerife i l’Almeria que, depenent de com, pot reobrir les esperances d’aspirar a fites més altes que només el play-off. I és que un triomf del Tenerife, estrenyaria d’allò més la lluita per la segona posició que el Girona, ara mateix, té a 7 punts. Si qui guanya és l’Almeria, la distància tornarà ser una muntanya, però amb 10 jornades per davant, ja se sap que pot passar de tot.

La victòria del Girona contra l’Ibiza va anar acompanyada dissabte de l’empat de l’Oviedo a Lugo (1-1) que va permetre distanciar els asturians als 7 punts. No van fallar, per contra, ni el Cartagena ni el Las Palmas. Els cartaginesos van acabar amb les esperances del Saragossa d’entrar a la lluita pel play-off (3-0) i se situen setens a la classificació, a 6 punts del Girona i 5 del Ponferradina. Per la seva banda, el Las Palmas va donar la sorpresa imposant-se a Valladolid per la mínima (0-1). Els canaris són a 8 punts dels gironins. La jornada també va comptar amb la derrota del Burgos. Per baix, el Fuenlabrada no llença la tovallola mentre que l’Amorebieta es va immolar amb un 0-0 amb l’Alcorcón (0-0).