Les limitacions econòmiques que pateix el Girona van fer que al gener es decidís tancar la plantilla l’últim dia del mercat amb l’arribada del veterà Víctor Sánchez. El club, a més a més, deixava anar Calavera a l’Sporting i es quedava molt limitat a la defensa per qualsevol imprevist. Míchel Sánchez va trobar les darreres jornades una solució en la figura de Ramon Terrats per resoldre la baixa per sanció de Bernardo i per lesió de Juanpe. Dissabte passat contra l’Eivissa, amb Terrats positiu per Covid, el tècnic va haver de modificar el sistema perquè no tenia més efectius (només Bernardo i Bueno) per jugar a l’eix. El panorama, tanmateix, s’enfosqueix a partir d’ara. Arnau Martínez es va fer mal contra l’Eivissa i ahir es va confirmar que pateix una lesió al turmell dret que el podria tenir a la vora d’un mes apartat dels terrenys de joc.

Una baixa veritablement sensible per al Girona que perd un dels seus millors jugadors per a uns quants partits. La lesió fa que, lògicament, Arnau no es quedi amb la selecció sub19 i torni a Girona a recuperar-se. El de Premià de Mar va ser ahir a Madrid on se li van fer proves i diagnosticar la lesió i a la tarda va tornar cap a terres catalanes on se li va fer una altra ressonància magnètica. Per contra, Artero sí que va començar ahir els entrenaments a Alacant a les ordres del seleccionador Santi Denia. El bisbalenc disputarà dos partits, demà contra Àustria i dimarts que ve davant Dinamarca.

Sense un lateral dret pur de recanvi, Míchel haurà de fer malabarismes per formar un onze titular de garanties diumenge al camp de l’Almeria. A l’espera de saber si Juanpe pot estar disponible, l’absència d’Arnau trasbalsa i molt la defensa com també l’atac, perquè el maresmenc és una arma més des del carril dret. En aquest sentit, caldrà veure per quina alternativa es decanta Míchel. L’opció Víctor Sánchez sembla la més clara. La polivalència del vallesà el situa com la via més clara si el Girona manté la línia de quatre al darrere. En cas que el tècnic recuperi la defensa de tres, amb carrilers, Iván Martín o Gabri podrien ser solucions d’urgència per al carril. La lesió de Valery, que també en tindrà per unes quantes, o forces, setmanes, afegeix més gravetat a l’absència d’Arnau, que es perdrà, pel cap baix, els partits contra Almeria, Màlaga i Saragossa.

Baena ja és amb la sub21

Mentrestant, Álex Baena va fer el seu primer entrenament amb la selecció espanyola sub21. El jugador cedit pel Vila-real, que s’estrena amb la selecció sub21, disputarà dos patits. El primer serà divendres contra Lituània a Talavera i, l’altre, dimarts que ve a Eslovàquia. Baena va veure contra l’Eivissa la desena targeta groga de la temporada i, com que no jugarà a Almeria, haurà fet net d’amonestacions per quan torni.