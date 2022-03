Cristhian Stuani és història viva del Girona. El davanter uruguaià va atrapar dissabte passat contra l’Eivissa (5-1) els 100 gols vestint de blanc-i-vermell i aquest migdia ha comparegut en roda de premsa per valorar-ho. Amb 35 anys, és el pitxitxi de Segona havent marcat 17 gols -els mateixos que Borja Bastón. El seu objectiu ara és superar-los per retornar el conjunt gironí a Primera.

PRÒXIM REPTE

"Un sempre es marca objectius, però preferixo els grupals. Sempre els he posat per davant de tot. El principal és l’ascens. El perseguim des de fa temps. Estem en carrera i podem aconseguir-lo".

RETIRAR-SE A GIRONA?

"Tenim una comunió amB el club de fa molts anys. Em sento com a casa. Estic entregat al club. És mutu. Encara no penso com serà el final, prefereixo anar setmana a setmana i gaudir del futbol i del club amb els companys. A poc a poc es resoldrà aquesta qüestió, tot al seu temps".

EL GIRONA

"Recordo que quan vaig acceptar la proposta tenia molta il·lusió perquè era un club que havia d’escriure la seva història a Primera i coincidia amb les meves ganes de tornar a la Lliga espanyola. Els reptes eren ambiciosos i el projecte m’encantava. Volia escriure la història. Estic molt feliç".

L'EMPREMTA

"He de reconèixer que no m’esperava arribar a aconseguir l’estima tan gran que em dona la gent. No té preu. M’ho guanyo amb treball i al camp, donant moltíssimes alegries amb compromís i humilitat. Porto quasi cinc temporades i no pensava aconseguir aquestes coses al club. Estic molt orgullós per tot el que m’ha retornat la gent. Sabeu que m’he entregat al club, però el que he rebut per l’altra part és meravellós".

BUSTOS

"Tenim una relació boníssima. Nahuel ho està fent súper bé i li hem de donar suport per intentar que segueixi creixent en benefici d’ell i l’equip. Des de la meva posició puc intentar ajudar-lo des d’on faci falta i que se senti còmode. Compartim posició com amb altres companys, però com a company i capità d’equip he de ser-hi sempre que ho necessiti amb tot el meu suport".

AMB QUIN GOL ES QUEDA?

"És difícil escollir-ne un de tots aquests perquè els considero tots importants. No és fàcil escollir un gol, però em quedo amb el gol al Reial Madrid a Montilivi. Va ser un partit històric per tots. Me’n venen molts a la memòria".

CANVIAR ALGUN GOL?

"No canviaria cap gol. Dono el valor que mereixen a tots els que he fet i els que no, és part del futbol. Sempre que jugo intento marcar gols per ajudar l’equip a aconseguir els seus objectius. No existeix el davanter que marca a tots els partits".

L'EQUIP

"L’equip està en una molt bona dinàmica. Hem de seguir pensant en el partit a partit. És típic, però és la veritat. Fa un mes que ho fem així. Ja veurem com es presenta la situació. Estem en una posició bona i aquest cap de setmana tenim la possibilitat de guanyar. Volem endur-nos els tres punts d’Almeria per allunyar-nos del setè i alhora veure’ns més a prop dels primers".

ELS GOLS D'AQUEST CURS

"És una dada molt important. L’equip com més gols i jugadors puguin marcar, més possibilitats hi haurà d’aconseguir els tres punts a cada partit. Estem en una molt bona dinàmica. L’equip juga bé, genera ocasions i se sent còmode".

EL JOC

"L’equip ha aconseguit dur a terme el que ens demana l’entrenador. És una idea molt ambiciosa. A la primera fase ens va costar una mica per tots els canvis, però ara la idea està assumida. L’equip té identitat".

MÉS GOLEJADORS

"Sens dubte és important. No haver d’estar pensant sempre que si marco, no hi ha jugadors a l’equip que els facin em deixa més tranquil. Si no puc jugar, l’equip té potencial per guanyar. El Girona està per davant de tots. Volem ascendir a Primera i per això necessitem que tothom doni el màxim. Segueixo marcant gols, però és important que la resta també en pugui fer".

UNA XIFRA?

"No m’he marcat cap xifra aquesta temporada. L’objectiu més important és l’ascens, tant si és amb 20 gols com amb 17. Per mi és el més important. Ja he tingut la sort de ser el pitxitxi i vull estar el millor possible aquest darrer tram de temporada. Vull que l’equip guanyi".