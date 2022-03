«El més important és la idea de joc» i aquesta s’aplica en els dos sistemes. Míchel ha aconseguit que el Girona sigui «competitiu» tant amb línia de quatre com de cinc, així que no descarta cap plantejament per al partit de diumenge a Almeria (21h). Encara menys recuperant Juanpe, Terrats i tenint el dubte d’Arnau, que finalment té un pronòstic molt més lleu del que es pensava a principis de setmana quan va causar baixa de la selecció sub-19 per una lesió al peu. El tècnic, que ahir va fer tota la roda de premsa en català, va recordar que «no tenim marge d’error» perquè «guanyar ens deixaria a 7 punts de l’ascens directe» a banda dels 27 restants que quedarien per disputar-se. Després de tres victòries consecutives que li han permès consolidar-se al play-off, l’equip torna a creure en les dues vies per pujar a Primera. Míchel no podrà seure a la banqueta del Juegos Mediterráneos per sanció.

L’EQUIP

«Tenim les baixes de Darío, Valery, Kébé -que farà un tractament conservador per no operar-se del genoll-, Artero i Baena. La resta està bé. Juanpe ha entrenat amb normalitat, Terrats està recuperat de la Covid i Arnau està molt millor del que pensàvem. És dubte per aquest cap de setmana, però pot ser que jugui. Baena és una baixa important, però tenim un gran equip. No em preocupa. Penso que el jugador que jugui ho farà molt bé igualment».

L’ALMERIA

«És un partit molt important. Si volem l’ascens directe necessitem guanyar-lo. Si ho fem estaríem a 7 punts i en quedarien 27 punts per jugar, que són molts. Serà difícil. L’Almeria és l’equip més golejador de la categoria i el segon menys golejat, a banda de ser el que menys ocasions rep. Tenen moltes ocasions i necessitem defensar bé el seu atac. L’Almeria recupera la pilota molt ràpid a camp rival. Hem de jugar molt bé i tenir bones línies de passada. En la pressió i en la pèrdua són molt bons. És un repte molt maco per nosaltres perquè és un equip que estarà a dalt. Estan en ascens directe. No tenim marge d’error i ells sí. Tots els partits són diferents, aquest no és de play-off. Ja ens va passar amb el Rayo. És un any diferent».

L’ANADA A MONTILIVI

«És un partit diferent perquè la situació ha canviat molt, encara que els entrenadors siguin els mateixos i els equips també. Penso que nosaltres podem guanyar qualsevol rival i aquest partit és una prova molt important pel nostre nivell. Vull veure l’equip a Almeria».

SENSE SADIQ

«Segur que els influeix. Per ells és un jugador molt important, com Baena ho és per nosaltres. Però tenen una plantilla molt i molt forta. Sousa és un gran jugador. Els dos equips tenim baixes importants, tot i que el partit serà difícil pels dos».

STUANI I BUSTOS

«Stuani és el nostre pal de paller. És un jugador molt important. El seu objectiu és pujar a Primera amb el Girona. D’altra banda, estem encantats que Nahuel hagi millorat i estigui fent gols. Cap problema. És molt millor per l’equip no dependre només dels gols d’un jugador».

EL SISTEMA

«El més important és la idea de joc. Està molt clara. L’altre dia amb quatre al darrere vam jugar molt bé, però amb cinc també. Les dues possibilitats existeixen. L’equip és competitiu amb els dos sistemes».

DOS PARTITS DE SANCIÓ

«Demano perdó un altre cop a l’afició i al club per la meva falta d’educació. Estaré a dalt ajudant tant com pugui. És molt difícil per mi no ser a la banqueta, però l’equip estarà molt ben dirigit per en Salva (Fúnez), Juan Carlos (Balaguer)… Estaran bé».