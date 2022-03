Diumenge, al camp de l’Almeria, ni tampoc el següent divendres, a Montilivi per rebre el Màlaga, el Girona podrà comptar amb el seu entrenador. Míchel ha estat sancionat amb dos partits pel Comitè de Competició degut a l’expulsió que va patir el passat cap de setmana coincidint amb l’enfrontament a l’estadi davant l’Eivissa (5-1). El tècnic va veure la vermella en el primer temps després de reclamar un possible penal sobre Baena que l’àrbitre no va concedir.