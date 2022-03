Míchel no podrà seure aquest diumenge a la banqueta rival de l’estadi Juegos Mediterráneos a causa dels dos partits de sanció que ha rebut per l’expulsió contra l’Eivissa, però confia que això no influeixi en els interessos del Girona. El conjunt blanc-i-vermell visita l’Almeria amb la voluntat d’allargar les bones sensacions que han deixat les tres victòries consecutives per consolidar-se al play-off i, alhora, retallar distàncies respecte a l’ascens directe. Els de Rubi són segons amb 10 punts més que els gironins, encara que matemàticament res és impossible. El tècnic recupera Juanpe i Terrats, mentre que tindrà les baixes de Baena, Valery, Kébé, Artero i Darío. Arnau és dubte fins a última hora.

L'EQUIP

«L’equip està molt bé. Tenim les baixes de Darío, Valery, Kébé (tractament conservador), Artero i Baena. La resta està bé. Juanpe ha entrenat amb normalitat i Arnau està molt millor del que pensàvem al principi de la setmana. És dubte per aquest cap de setmana, però pot ser que jugui. Baena és una baixa important, però tenim un gran equip. No em preocupa. Penso que el jugador que jugui ho farà molt bé igualment».

L'ALMERIA

«És un partit molt important. Si volem pujar a l’ascens directe necessitem guanyar aquest partit. És un partit molt difícil. L’Almeria és l’equip més golejador de la categoria i el segon menys golejat. Tenen moltes ocasions i necessitem defensar bé el seu atac. Necessitem guanyar perquè estaríem a 7 punts i 27 punts per jugar són molts. L’Almeria recupera la pilota molt ràpid a camp rival. Necessitem jugar molt bé i tenir bones línies de passada. En la pressió i en la pèrdua són molt bons. Són l’equip que menys ocasions de gol reben. És un repte molt maco per nosaltres. Estan en ascens directe. És un equip que estarà a dalt. Nosaltres necessitem guanyar per ser-hi. No tenim marge d’error i ells sí. Tots els partits són diferents i aquest també. Ja ens va passar amb el Rayo. És un any diferent. El partit no és de play-off».

LA PRIMERA VOLTA

«És un partit diferent. Estem en una situació molt diferent. Els entrenadors són els mateixos i els equips també. Penso que nosaltres podem guanyar qualsevol rival i aquest partit és una prova molt important pel nostre nivell. Vull veure l’equip a Almeria».

SADIQ

«Segur que els influeix. Per ells és un jugador molt important, com Baena ho és per nosaltres. Però tenen una plantilla molt i molt forta. Sousa és un gran jugador. Els dos equips tenim baixes importants, tot i que el partit serà difícil pels dos».

EL PARTIT

«Per nosaltres és molt important el partit. L’Ameria està en ascens directe i vol seguir-hi. Tots tenim molt a perdre i molt a guanyar, encara queda molt».

ELS GOLEJADORS

«Stuani és el nostre pa de pagès. És un jugador molt important. El seu objectiu és pujar a Primera amb el Girona. Estem encantats que Nahuel hagi millorat i estigui fent gols. Cap problema. És molt millor per l’equip no dependre dels gols d'un».

EL SISTEMA

«Terrats està recuperat. El més important és la idea de joc. Està molt clara. L’altre dia amb 4 al darrere vam jugar molt bé, però amb 5 també. Les dues possibilitats existeixen. L’equip és competitiu amb els dos sistemes».

LA SANCIÓ

«Demano perdó un altre cop a l’afició i al club per la meva falta d’educació. Estaré a dalt ajudant tant com pugui. És molt difícil per mi no ser a la banqueta, però l’equip estarà molt ben dirigit per en Salva, Juan Carlos… Estaran bé»