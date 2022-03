Com ja va deixar entreveure Míchel ahir, Arnau està disponible pel partit de demà davant l'Almeria a l'estadi Juegos Mediterráneos (21 h) i ha entrat a la llista de convocats. El jove carriler va causar baixa dilluns passat de la selecció sub-19 per una lesió al peu, que finalment no ha estat tan greu com s'esperava. Així doncs, el tècnic podria tornar a apostar per una línia defensiva de cinc homes ja que Arnau ocuparà la banda dreta i Juanpe ja està recuperat. També hi ha l'alternativa de Terrats com a tercer central.