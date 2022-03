Males notícies per al Girona. Després de l’excel·lent debut d’Álex Baena amb la selecció espanyola sub-21, el jugador ha caigut de la convocatòria per una lesió. Baena va estrenar-se amb el combinat nacional marcant un gol al minut 65, quan només feia quatre minuts que era al terreny de joc en substituir Rodri. Baena va rematar de primeres una centrada rasa de Manu Sánchez que va acabar al fons de la xarxa. El seu va ser el setè gol d’Espanya, que es va imposar per 8 gols a 0 a Lituània, en un duel classificatori per al campionat d’Europa.

En acabar el partit, el mitjapunta estava molt satisfet d’haver assolit un altre objectiu a la seva carrera: «Personalment, molt content pel debut, per ajudar amb el gol i a continuar treballant». A més, va afegir que estava molt content d’haver estat acompanyat per familiars el dia de la seva estrena: «Ha vingut la meva família, els meus pares i el meu germà, que sempre estan en els moments més importants i els he dedicat el gol». Baena havia de continuar concentrat amb la selecció fins dilluns, ja que els homes de Luis de la Fuente tornen a tenir partit classificatori per a l’Europeu davant d’Eslovàquia (dilluns, 16.00 h), però finalment torna abans cap a terres gironines. L’enfrontament és clau perquè Eslovàquia és tercera, a sis punts dels espanyols, líders amb 18 punts. Baena, que ha causat baixa de la sub-21, s’havia de perdre igualment el partit del Girona a Almeria perquè va veure contra l’Eivissa la desena targeta groga de la temporada, i, per tant, està sancionat. El duel al Juegos Mediterráneos era especial per a Baena, nascut a Roquetas de Mar, població de la província d’Almeria, ja que hagués comptat amb la presència de familiars i amics a a les graderies.