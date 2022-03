El Girona B ha tornat a sumar una altra jornada sense poder guanyar el seu partit. Avui, contra el San Cristóbal, un rival directe per la lluita per l'ascens, els gironins no han pogut passar de l'empat a zero al Municipal de Riudarenes. L'equip entrenat per Àxel Vizuete, que ha patit un munt de baixes per enfrontar-se als barcelonins, tenen 45 punts després d'aconseguir aquest punt. La setmana que ve reben la Grama amb l'objectiu de sumar els tres punts després de tres jornades sense fer-ho.