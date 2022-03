la victòria almeria en imatges. 1 Juan Carlos protesta a Sagués Oscoz la decisió de fer repetir el penal que havia aturat a DE la Hoz F

2 Sant Bueno intenta tapar una centrada del davanter portuguès de l’Almeria Dyego Sousa F

3 Aleix Garcia i Samu Saiz, durant una acció del partit amb el migcampista de l’Almeria, Íñigo Eguaras, que protesta. F

Míchel no va viure els instants de neguit final d’ahir a Almeria amb la polèmica pel penal fet repetir pel VAR. El madrileny, sancionat, va patir-ho des de la llotja per al final, celebrar una victòria que permet el Girona «continuar somiant» amb l’ascens directe. Això sí, no es va estalviar les paraules sobre la decisió de repetir el penal. «És surrealista», deia.

«L’Almeria és un dels grans candidats a l’ascens i dels millors de la categoria. Hem hagut de patir i defensar més a prop de la porteria del que fem normalment. Ens han tret la pilota. Quan hem pogut sortir hem generat sis ocasions clares de gol. L’Almeria ens ha sotmès i ha estat més a prop de la porteria. Tot i això, la situació estava controlada amb 0-1, perquè malgrat no dominar, teníem la situació de control. Sabíem que hauríem de patir molt per guanyar. Potser l’empat hauria estat just però la victòria no és injusta».

«El penal ha fet perillar el resultat. L’hem aturat i la situació de després ha estat surrealista. No ho entenem. Ens ho hauran d’explicar. Que ho facin de veritat perquè no ho entenem. I això que solo llegir-me les noves normes del joc sempre, però arriba un moment en què ens perdem».

«Si teníem alguna esperança era guanyant avui (per ahir). Ho hem aconseguit i continuarem amb aquest somni fins que ens deixin. Estem lluny. L’Eibar és a 11 punts, l’Almeria a 7, el Valladolid a 6...Cal continuar mirant endavant. Encara queden 9 partits i 27 punts. Amb la victòria, som lluny i és complicat, però podem continuar somiant»

«Que s’hagin perdut el partit Sadiq i Baena fa que la competició no sigui prou justa. Arnau va patir un cop important contra l’Eivissa. Es va fer un forat entre l’empenya i els dits del peu. Tenia una fissura molt petita a l’astràgal. El metge de la Federació va visitar-lo i va decidir tornar-lo a Girona. A partir d’aquí, els primers dies va fer rehabilitació, després va tocar pilota, llavors el quart dia es trobava bé i dissabte va fer una darrera prova. No hi ha cap secret. Va ser la pròpia selecció qui el va enviar a casa».