Victòria soferta i valuosa, però alhora un xic cara, l’aconseguida ahir al Juegos Mediterráneos. Perquè a Almeria, tant Bueno com Aleix i Terrats van veure targeta groga i això fa que tots tres jugadors compleixin cicle. Per tant, no podran estar disponibles pel partit d’aquest divendres a Montilivi contra el Màlaga. No són les úniques baixes confirmades per sanció. Borja García, ja a la banqueta, va ser expulsat per Sagués Oscoz. Cal veure quin és el càstig del Comitè de Competició, però és del tot segur que el madrileny, autor del gol d’anit, es perdrà un o més partits.