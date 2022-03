La victòria de diumenge al camp de l’Almeria va permetre el Girona FC, principalment, obrir forat respecte al setè classificat i fer un pas més per a garantir-se un bitllet pel play-off d’ascens a Primera Divisió. Ja són 7 els punts de coixí que els gironins tenen respecte a l’Oviedo, el setè. Set també són els punts que separen el Girona de l’Almeria, segon i que marca l’ascens directe. La distància és considerable sí, però no pas insalvable tenint en compte que resten 9 jornades (27 punts) en joc. De la dificultat de l’empresa, el vestidor blanc-i-vermell n’és conscient. És per això que ningú s’hi vol obsessionar pas gaire i es té, l’opció de l’ascens directe, com un a més a més. Com un premi que és a l’horitzó i que si es van guanyant partits, qui sap si pot arribar a estar a l’abast. És la filosofia del «partit a partit», instaurada d’ençà de la derrota contra l’Eibar a finals de gener, que va allunyar els gironins a 12 punts de l’ascens directe. Ara, dos mesos després, és a només 7.

«Continuarem somiant fins que ens deixin». Deia diumenge a la nit Míchel Sánchez després del triomf al Juegos del Mediterráneo. El somni del Girona implica signar un darrer tram de temporada de matrícula d’honor. La història diu que no és impossible i, de fet, només cal recordar què va passar la temporada passada quan l’equip va ser capaç d’encadenar una ratxa extraordinària (33 dels últims 43 punts en joc) que li van valer un bitllet pel play-off. Aquella sèrie és recordada també per un 25 de 30 punts possibles, amb set victòries consecutives, en les darreres deu jornades. En aquest sentit, enguany, els de Míchel han entrat a l’última fase de la competició com un tro. L’equip suma quatre triomfs seguits, s’ha carregat de moral i alhora ha fet tornar a engrescar la parròquia amb el màxim objectiu.

El Girona ha superat consecutivament Oviedo (2-1), Las Palmas (1-3), Eivissa (5-1) i Almeria (0-1) per signar la millor sèrie de tota la temporada. Fins ara, el rècord de triomfs seguit dels de Míchel havia estat de tres (Burgos 3-1, Osca 0-1 i Fuenlabrada 2-1)en una única sèrie aconseguida entre finals de desembre i començaments de gener que, a més a més, es va amanir amb dues rondes de Copa superades (Osca 0-1 i Osasuna 1-0), que van fer que els partits guanyats de manera consecutiva, entre les dues competicions, fossin cinc.

Sigui com sigui, si el Girona és capaç d’enllaçar d’acostar-se encara més al segon classificat, espera un tram final de Lliga d’allò més emocionant. El calendari diu que els de Míchel han de rebre el Màlaga, la Reial Societat B, Tenerife i Mirandés i visitar el Saragossa, Cartagena, Alcorcón, Sporting de Gijón i Burgos, en l’última jornada.

Al·legacions per Borja García

El pròxim pas per alimentar el somni serà divendres amb la visita del Màlaga (21:00). Un partit en què Míchel haurà de trencar-se força les banyes per fer l’onze titular. I és que els efectes secundaris de la visita a Almeria no han estat pocs. El club no podrà comptar per acumulació d’amonestacions amb Santi Bueno, Ramon Terrats i Aleix Garcia, mentre que Borja García serà sancionat arran de la seva expulsió quan era a la banqueta. El club hauria presentat al·legacions intentar que la sanció sigui la mínima, un partit, i no pas els dos que sembla el més probable. A més a més, Míchel també tindrà les absències segures d’Ibrahima Kébé i Darío Sarmiento. Per contra, la presència de l’alt-empordanès Valery Fernández no està descartada. Caldrà estar atents també a l’evolució de Jairo Izquierdo, que va haver de ser substituït amb molèsties diumenge passat contra l’Almeria.