La victòria (0-1) de diumenge al camp de l’Almeria, a banda de suposar tres punts d’or per al Girona, va deixar també el debut de l’últim fitxatge d’hivern, Víctor Sánchez. El vallesà, de 34 anys, va aterrar el primer de febrer com a agent lliure després d’una experiència a la lliga australiana i encara no s’havia estrenat amb la samarreta blanc-i-vermella. De fet, malgrat entrar a les primeres convocatòries, un problema muscular, el va tenir un parell de jornades fora de combat. Ja recuperat al cent per cent, Míchel va confiar-hi per mirar de frenar l’impetuós atac de l’Almeria situant-lo al mig del camp per ajudar Pol Lozano i Aleix Garcia a treure aigua. La decisió va anar prou bé i el vallesà va demostrar que mossega i que pot anar bé per, en aquest tipus de partits, donar més capacitat física i de contenció a l’equip.

El Girona guanya el segon classificat malgrat el VAR (0-1) Sigui com sigui, l’estrena de Víctor Sánchez va suposar la número 33 del Girona aquesta temporada en totes les competicions. Una xifra altíssima sí, però que compta amb el matís que alguns dels jugadors fa temps que no són a la plantilla. És el cas de Mamadou Sylla o Gerard Gumbau, que van anar-se’n a l’Alabès i l’Elx, respectivament, després de les primeres jornades, o de Jordi Calavera, que ha estat cedit a l’Sporting de Gijón aquest mercat d’hivern. A més a més, l’allau de baixes que ha patit l’equip en diversos moments del curs, ha fet que Míchel hagi hagut de recórrer al planter. Això ha permès veure les estrenes d’Èric Monjonell, Dawda Camara, Àlex Sala, Biel Farrés o Suleiman Camara, a més a més dels ja consolidats Ricard Artero, Ureña i Gabri Martínez. Pel que fa al repartiment de minuts, ha quedat clar que Míchel compta amb un onze titular en el qual hi ha una vuitena de peces fixes i uns quants més que poden entrar-hi. Així, Bernardo (2.948), Juanpe (2.886), Juan Carlos (2.790), Aleix Garcia (2.614), Arnau (2.514), Bueno (2.441), Baena (2.316) i Jairo (2.066) superen la barrera dels dos mil minuts. Ben a prop hi són també d’altres jugadors importants com Stuani (1.924), Samu Saiz (1.911) o Pol Lozano (1.727). Més enrere en les estadístiques hi són Bustos (1.468), Borja García (1.445), Kébé (1.253) o Terrats (1.046), que han estat, o són, titulars. Cal destacar que durant la temporada, una bona colla de joves del planter han entrat en convocatòries sense, però, que arribessin a debutar. Morilla, Joel Roca, Unai Hernández i Loïc Villiams s’han quedat amb la mel als llavis. Arnau Ortiz (Penya Deportiva) i Castroviejo (Elx B) ja no són al club. Els jugadors utilitzats pel Girona aquest curs