El duel ajornat Girona B-Manresa ja té data i es disputarà en un escenari immillorable. El filial tornarà a Montilivi dimecres de la setmana vinent (19.30 h) per recuperar el partit corresponent a la jornada 26 contra l'actual líder de la Tercera RFEF. Serà d'allò més atractiu per a l'espectador. Sobretot després que el passat cap de setmana els del Bages prenguessin el lideratge a l'Olot i que el conjunt blanc-i-vermell es mantingui en la lluita per disputar el play-off.

El filial, però, encara no se n'ha sortit a Montilivi aquesta temporada. A l'estadi del primer equip hi col·lecciona dues derrotes per la mínima amb l'Olot (0-1) i el Vilafranca (0-1) i espera trencar aquesta mala ratxa contra el Manresa. El Girona B afronta l'últim tram del curs amb un calendari més que exigent. I és que si aquest diumenge visita la FE Grama, tres dies més tard jugarà contra els manresans a Montilivi, el diumenge següent davant l'Ascó i el dimecres de Setmana Santa amb la Guineueta. Per tant, els de Vizuete jugaran 4 partits en 11 dies. Després, encara els quedaran els enfrontaments contra el Granollers i el derbi davant el Peralada que serà l'últim de la lliga regular abans del possible play-off.