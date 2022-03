Li ha tocat esperar, però finalment Víctor Sánchez ja pot dir que ha jugat els seus primers minuts oficials amb la samarreta del Girona. Ho va fer diumenge passat, al camp de l'Almeria, deu mesos després de la seva última actuació, a Austràlia. Es va trobar «bé» i es va sentir «ràpid» en un partit exigent, sumant «tres punts importants». En caldran bastants més, segons el seu parer, per imaginar un possible ascens directe: «És complicat, hauríem d'aconseguir els 27 punts que falten per jugar-se». Satisfet per la seva adaptació al vestidor, on aporta la seva experiència, diu estar «preparat» pel que vingui. I potser divendres, contra el Màlaga, li toca sortir d'inici a causa de les baixes. Un partit «difícil» perquè el rival «està necessitat» i perquè la ratxa blanc-i-vermella és tan i tan positiva que anar encadenant més victòries no és gens senzill.

Sensacions en el debut «Em vaig trobar molt bé, ràpid. Era un partit difícil, bastant trencat, tant en defensa com en zona d'atac. L'important era sumar els tres punts i així ho vam fer. Estic molt content pel debut i sobretot per la victòria». Com veu les possibilitats d'ascens? «És complicat pujar directe perquè hem de guanyar molt. Anirem per tots. Queden 9 jornades i si sumem els 27 punts possibles, pot ser que ho aconseguim. Això vol dir que no podem fallar, que hem de guanyar-ho tot. Aquesta és la nostra idea». El rol al vestidor «Tinc experiència, he jugat molts partits. Intentaré ajudar quan sigui. Mitja hora, des de l'inici. Tant de bo sigui el màxim possible. Estic pel que el míster vulgui. Intentaré donar el millor de mi». Opcions de jugar el divendres «Estic preparat pel que vingui. És veritat que no jugo un partit sencer. Des que vaig rescindir a Austràlia he estat entrenant en solitari i ha sigut un temps llarg. Em trobo bé, fa unes setmanes que entreno amb l'equip i estic preparat pel que vulgui l'entrenador». Sorprès pel nivell de l'equip i de Segona «Mai havia jugat a Segona, però n'he vist molts partits. Hi ha un grapat d'equips que pugen de Segona a Primera perquè estan molt preparats. El Girona és de Segona, però té una plantilla de Primera. Tant de bo l'any vinent hi estiguem». Partit contra el Màlaga «Sabem que serà un partit molt i molt difícil perquè tenim baixes, perquè el Màlaga ve amb molta necessitat de sumar, perquè portem quatre victòries seguides i és sempre difícil allargar una ratxa així. Cada cop és més fàcil no guanyar un partit que necessites. Intentarem fer el màxim perquè els tres punts es quedin a casa. Guanyant ens posarem a quatre punts i ja veurem què passa als altres camps». Adaptació al vestidor «La meva acollida ha sigut molt bona. Ja coneixia alguns dels jugadors que hi ha. Sóc un futbolista amb experiència, que intenta ajudar a l'organització, a la gent més veterana i també als més joves. De tant en tant una xerrada sempre dona un cop de mà». La polèmica amb el VAR «Són situacions difícils, estranyes, perquè hi ha decisions que no entenem al camp. Però hem d'estar una mica al marge. Si penses en el VAR i en l'arbitratge, deixes de pensar en el joc, que és l'important. El club parlarà amb qui hagi de parlar, i nosaltres ens hem de centrar a jugar i en intentar guanyar els partits».