El Girona fa temps que treballa per aconseguir tenir massa social. La ciutat i la resta de les comarques gironines s’han enganxat al club, però anar a veure l’equip a Montilivi s’ha convertit en una autèntica odissea des del descens a Segona. Poder aparcar a prop de l’estadi és un gran problema, que el club intenta resoldre sense trobar solucions a l’Ajuntament. Ara per ara al consistori no hi ha cap proposta al damunt de la taula per respondre a les necessitats de l’afició que va al camp amb cotxe i troba moltes dificultats per estacionar. El dispositiu organitzat per al partit de demà contra el Màlaga (21 h) serà el mateix de sempre i fa l’efecte que si res no canvia es mantindrà igual fins a final de temporada.

La indignació i les queixes de seguidors del Girona a les xarxes socials per la quantitat de multes que es posen a Montilivi són el pa de cada jornada. Sorprenentment, la majoria dels vehicles «mal estacionats» només són sancionats els dies de partit i no durant la resta de la setmana. Segons el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, el principal motiu són «les queixes veïnals d’aquest sector i la resposta d’un agent de l’autoritat davant d’un incompliment de les ordenances municipals». «Els dies de partit hi ha una gran invasió de cotxes. Potser els veïns consideren que un dia lectiu s’ha de fer la vista grossa i són més tolerants. Si hi ha actuació policial és perquè hi ha queixes. En el cas que el sancionat no ho comparteixi, pot fer un recurs a l’Ajuntament i si el consistori no hi està d’acord sempre pot anar al defensor del ciutadà», afegeix.

Des de l’àrea de Seguretat apunten que la possible solució, a part «d’aparcar als llocs autoritzats», la té Mobilitat, però la regidora Marta Sureda explica que «tot el que passa a Montilivi cada cop que hi ha un partit del Girona depèn d’un dispositiu planificat per la policia, que regula per on se circula i on es pot o no es pot aparcar».

Una de les alternatives que demanen els seguidors per arribar fins a l’estadi és tornar a disposar del servei d’autobús llençadora que hi va haver durant els dos cursos a Primera. Al principi era l’Ajuntament qui se’n feia càrrec, però després va deixar de fer-ho i les despeses va haver-les d’assumir el Girona. Tenint en compte les pèrdues i les retallades del pressupost arran de la pandèmia amb l’estadi tancat al públic durant un any sencer, el club no pot costejar-lo en l’actualitat. Malgrat que el Girona insisteix en trobar una solució, considerant que els interessos són per les dues parts, l’Ajuntament no planteja posar-hi remei. Com a mínim, de moment. «Estem oberts a buscar solucions», diu Sureda. Per la seva part, Berloso diu que com a «entitat privada» és el Girona qui ha d’encarregar-se de la gestió.

Diàleg entre club i Ajuntament

La problemàtica de l’aparcament a Montilivi els dies de partit és una qüestió que preocupa al regidor de Guanyem, Pere Albertí. Com a soci, penyista i membre del Fòrum Montilivi ha portat aquest tema a debat en nombroses ocasions. «Hi ha d’haver diàleg entre l’Ajuntament i el club per cercar una solució. Aquesta mai pot ser la sanció perquè no és educativa ni porta enlloc. Cal buscar alternatives per facilitar a la gent l’accés a l’estadi amb la possibilitat de deixar el seu vehicle com cal, sense molestar als veïns i que puguin arribar-hi en condicions. Tant a Preferent com al Gol Nord no hi ha vorera, sinó que és terra i la gent amb discapacitat necessita ajuda per passar-hi. En cap cas defenso que s’aparqui malament».