Baena ha entrenat amb normalitat. Valery també. L'equip està bé per competir en un partit complicat malgrat les baixes.

LA RATXA

Encara que haguéssim tingut tot l'equip, hauria pensat el mateix: la dificultat és màxima. El Màlaga està en una situació complicada. Necessiten guanyar per sortir de les posicions de baix. Nosaltres necessitem fer-ho per generar pressió als equips que tenim a davant, els de l'ascens directe.

SISTEMA

Jugant amb línia de quatre o de cinc al darrere, la idea és la mateixa. En atac volem tenir la pilota i en defensa, recuperar-lo com més aviat millor.

OPTIMISME

Jo també penso que podem arribar a l'ascens directe, però és molt difícil i necessitem guanyar 7-8 partits. En resten 9 i, per tant, és molt difícil. El pròxim és el Màlaga i necessitem l'afició per guanyar. Tots junts serà més fàcil i tindrem més opcions. És bo que l'afició tingui confiança en l'equip.

PRESSIÓ

M'agrada molt jugar primer, perquè si guanyem estaríem a quatre punts de l'ascens directe. És clar que després hauran de jugar ells. Jo espero estar a quatre punts del segon demà a les onze de la nit.

PARTIT

Amb Natxo González tenen més la pilota. No han tingut bons resultats, però la línia de joc és bona tret de l'últim partit. Han estat un bon nivell. El conec de les seves etapes a Saragossa, Deportivo i Reus i els seus equips es caracteritzen per ser protagonistes. Nosaltres haurem de ser-ho encara més. Treure'ls la pilota i que no se sentin còmodes. Tenen jugadors amb bon toc al mig del camp i en atac. Són dinàmics i amb bon un contra un. No tenen sort de cara a gol. Haurem de ser molt ambiciosos i buscar porteria. La segona línia ha de fer un pas endavant, perquè necessitem arribada. Ho hem recalcat aquesta setmana.

ARBITRATGES

La nostra preocupació és el partit contra el Màlaga. Considero que els àrbitres ens han xiulat bé al camp, però el VAR en les situacions polèmiques no ha estat bé. Amb les decisions dels àrbitres estem contents. Penso que no hem tingut sort amb el VAR.