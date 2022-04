Nahuel Bustos ha regnat en la nit més estranya que es recorda. Un partit que hauria pogut acabar com el rosari de l'Aurora, empatant o fins i tot perdent, i amb Samu Saiz ben emprenyat per haver estat substituït abans del descans, oferint a més a més una molt pobra imatge, el Girona ha acabat salvant els mobles gràcies a un gol de l'argentí al tram final. Suficient per doblegar un bon Màlaga i enllaçar la cinquena victòria (1-0) que permet l'equip de Míchel dormir a quatre punts de l'ascens directe.

Malament rai si el més destacat i entretingut del primer temps és una substitució. Poc favor li fan a l'espectacle i menys als interessos dels de casa, que si han sortit adormits, no han despertat a mesura que avançava el cronòmetre. Gairebé sense treure el cap a l'àrea rival, encadenant errades impròpies d'un equip que lluita per pujar i concedint ocasions a un equip, el Màlaga, que s'ho ha començat a creure. Ha sigut un canvi matiner, superada la mitja hora, el que ha sacsejat Montilivi. Descontent amb el que veia des de la graderia, perquè està sancionat encara, a Míchel no se li ha acudit res millor per esperonar els seus que assenyalar Samu Saiz davant tothom. L'ha enviat als vestidors i al 10, això no li ha agradat gens ni mica. Tant, que se n'ha anat cap al vestidor amb cara de pocs amics, buscant l'entrenador entre el públic, dirigint-li quatre paraules i fins i tot llançant la samarreta.

El seu lloc l'ha ocupat Iván Martín i ha sigut ell, curiosament i només un minut després, el primer que ha comprovat que Dani Martín, porter del Màlaga, estava al damunt de la gespa. Un xut centrat, a les mans. Però un avís, al cap i a la fi. Perquè fins llavors, i això que feia estona que corria la pilota, ningú del Girona havia xutat entre pals. O fora, com a mínim. Malament han estat els de casa, lluny de la seva millor versió. Lents, imprecisos, ofegats per un rival que ha pressionat molt amunt i que hauria pogut marcar en un parell de bones arribades de Brandon i Aleix Febas. Juan Carlos, allargant el seu pletòric estat de forma, ho ha evitat amb bones aturades.

Ja sense Samu, el segon moviment de Míchel per mirar de reaccionar, ha sigut asseure Víctor Sánchez, titular per primer cop, per fer entrar Pablo Moreno. Això al descans, perquè ningú més s'enfadés. Ha canviat alguna cosa amb el 16 a la gespa? D'entrada, no massa. Perquè ha sigut el Màlaga el que ha continuat picant pedra i, a sobre, avisant amb perill. Més intens i alhora pacient en zona perillosa, ha acabat trobant espais. Brandon ha ensumat el pal amb una rematada molt perillosa i ell mateix després ha obligat Juan Carlos a salvar el 0-1 amb una mà d'allò més oportuna.

Passava el temps i res de res. Ni posant al mig Artero, qui només saltar al camp ha perdut dues pilotes de manera consecutiva. Després, torn per Valery i Bustos. A la desesperada, amb una desena i escaig de minuts per davant. Ha sigut aquesta doble substitució la que ha servit per canviar el signe del partit. Més per part de l'argentí, tocat per una vareta màgica des de fa unes setmanes. Res a veure té la versió actual de Bustos amb la de la primera volta, o sobretot la de la passada temporada. Avui, primera bola que ha tocat, i l'ha endreçat a dins de la porteria de Dani Martín. Amb suspens, pensant bé la seva rematada, però al cap i a la fi, cap a barraca. Era el 82. Li han entrat les presses llavors al Màlaga, que no ha trobat la fórmula de generar ocasions contra un Girona que, llavors sí, amb el marcador a favor ha sabut jugar, fent córrer el rellotge i enllaçant una victòria que és or, veient com ha anat tot plegat.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Bernardo, Juanpe, Juncà (Valery, min. 78), Víctor Sánchez (Pablo Moreno, min. 46), Pol Lozano, Jairo, Álex Baena (Artero , min. 71), Samu Saiz (Iván Martín, min. 36) i Stuani (Bustos, min. 78)

MÀLAGA: Dani Martín, Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Javi Jiménez, Escassi (Roberto min. 89), Jozabed, Antoñín (Kevin, min. 70), Aleix Febas (Genaro, min. 70), Paulino (Adrián, min. 80) i Brandon Thomas (Vadillo, min. 89)

GOL: 1-0, Nahuel Bustos (min. 82)

ÀRBITRE: Iván Caparrós Hernández (comitè valencià). Ha amonestat Bernardo, Víctor Sánchez, Pablo Moreno (Girona); Jozabed, Lombán, Genaro, Víctor Gómez (Màlaga).

VAR: Pulido Santana (comitè canari)

ESTADI: Montilivi, 5.863 espectadors.