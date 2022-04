En un onze titular marcat per les baixes, David Juncà i Víctor Sánchez són titulars per rebre el Màlaga aquesta nit a Montilivi. El de Riumors se situarà de tercer central, per la qual cosa Míchel mantindrà la línia defensiva de cinc homes. En atac hi haurà Baena, Samu Saiz i Stuani.

L'onze del Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Juanpe, Juncà, Jairo, Pol Lozano, Víctor Sánchez, Baena, Samu Saiz i Stuani.