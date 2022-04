El Girona viu el millor moment de la temporada. La il·lusió amb què encara aquesta recta final és capaç, fins i tot, de fer reviure somnis que fins fa quatre dies eren quimeres, com pot ser mirar la segona posició. Les victòries contra Oviedo (2-1), Las Palmas (1-3), Eivissa (5-1) i Almeria (0-1) han consolidat l’equip a la zona de play-off fins a donar-li un coixí de 7 punts respecte al setè. Una distància respectable i que resulta que és la mateixa a la que els de Míchel tenen l’ascens directe. La dinàmica de l’equip en aquestes jornades, tanmateix, convida a tenir fe, sobretot, a assegurar els triomfs que falten per a garantir un bitllet pel play-off, el gran objectiu. La resta, ja es veurà. Si les victòries es multipliquen i els gironins signen unes nou darreres immaculades, compte.

De moment, el més important és que el vestidor està centrat únicament en derrotar aquest vespre el Màlaga. Un repte que, encara que algú veient la classificació s’ho pugui pensar, no serà ni de bon tros senzill. Els danys col·laterals de la victòria a Almeria van ser altíssims en forma de sanció i avui Míchel no podrà comptar amb Bueno, Aleix Garcia, Terrats ni Borja García per aquest motiu. A més a més, tampoc hi seran Ibra Kébé i Darío Sarmiento, lesionats. L’argentí ha recaigut de la seva lesió i estarà un parell de mesos de baixa la qual cosa fa que digui adéu a la temporada. Això sí, el tècnic recupera Álex Baena, absent a Almeria, i també Valery Fernández.

La recuperació de Baena és, sense cap mena de dubte, la millor notícia per al Girona. L’andalús és clau en l’engranatge ofensiu i alhora té una virtut molt difícil de trobar: marca diferències. Míchel té el dubte avui de si mantenir la línia de tres centrals i dos carrilers o bé jugar amb una defensa de quatre que tan bé va anar contra l’Eivissa. Les absències de Bueno i Terrats gairebé conviden el tècnic a recuperar-la, tot i que hi ha l’opció de reubicar Juncà de central i continuar amb tres. El principal maldecap és, tanmateix, a la sala de màquines. Sense Aleix Garcia, Terrats, Borja García ni Kébé, Míchel compta només amb Pol Lozano, a més a més de Baena i Samu Saiz. En aquest sentit, podria ser una bona oportunitat per homes com Víctor Sánchez i Ricard Artero. El vallesà va signar uns primers minuts notables a Almeria diumenge passat tot i que cal veure si físicament està a punt per sortir de titular després de tanta inactivitat. Per la seva banda, Artero ve de jugar dos partits intensos amb la sub19. Si Míchel opta per formar amb una línia de quatre, Iván Martín i Valery podrien tenir oportunitats. En atac, Samu Saiz té un lloc garantit mentre que l’altre se’l tornaran a disputar Stuani i Bustos, titular les tres darreres jornades.

Un àrbitre valencià

Moltes de les mirades del partit d’aquest vespre estaran posades en l’àrbitre. Les últimes actuacions del VAR en els partits del Girona -sobretot diumenge passat al camp de l’Almeria- no han deixat gens satisfet el club, que ja es va queixar per boca del president Delfí Geli. L’escollit per xiular avui és Caparrós Hernández, un valencià de 31 anys que només ha dirigit els gironins un cop: en la derrota a Eibar (4-2) aquest curs on va expulsar Juncà i va assenyalar un penal a favor dels gironins.

Adrián López s’estrenarà

Mentrestant, el Màlaga arriba a Montilivi amb la incertesa de veure com no acaba de lligar la permanència. L’arribada de Natxo González no ha fet reaccionar un equip que tem que algun dels equips de baix desperti. Els andalusos arriben amb la gran novetat d’Adrián López. El davanter internacional de 34 anys, ex de l’Atlètic, Porto o Vila-real, entre altres, va ser donat d’alta tot just ahir. Per contra, González té les baixes dels lesionats, Luis Muñoz, Chavarría, Jairo, Juande i Hicham.