El Girona va guanyar ahir segurament més que tres punts. En un partit més aviat gris i dolent dels gironins, un gol de Bustos a les acaballes va acabar donant una victòria capital a l’equip. L’esclat d’eufòria de Montilivi amb el gol de l’argentí va deixar ben clar que es tractava d’un triomf -el cinquè consecutiu- transcendental per a canviar l’objectiu i poder fixar un objectiu més ambiciós: l’ascens directe. Va ser només el resultat, perquè el partit va ser del Màlaga i segurament els andalusos van merèixer molt més guanyar que no pas els gironins ahir. Tot i això, l’aparició de Bustos va ser determinant per a què els tres punts es quedessin a casa i les opcions de poder mirar la segona posició es disparin. El Girona va llançat i si a Almeria va guanyar patint el que no està escrit ahir ho va fer en un altre dia gris i en què Juan Carlos va ser el millor. També és important saber guanyar quan no es juga bé.

Aquest cop Míchel no va tocar el sistema tot i les baixes de Bueno i Terrats i va decidir mantenir la línia de tres centrals al darrere amb la inclusió de Juncà a l’eix. L’altra gran novetat, a banda del retorn d’Stuani, va ser la primera titularitat de Víctor Sánchez. En un estat de forma i d’ànim òptimíssim, el Girona rebia un Màlaga deprimit pels resultats amb el repte de sumar la cinquena victòria consecutiva per continuar fent camí cap al play-off i, de passada, pressionar Valladolid i Almeria. No va començar fi el Girona que va veure com el Màlaga li competia la possessió i arribava amb perill a l’àrea d’un Juan Carlos que va tenir molta feina els primers minuts. De fet, després d’un cop de cap de Paulino que va llepar la base del pal, el porter gironí va evitar que els andalusos s’avancessin al marcador en dues clares ocasions de Brandon i Febas, a les quals va respondre excel·lentment.

No havia entrat bé el Girona al partit. El Màlaga havia avisat seriosament i a Míchel, sancionat a la tribuna, no li agradava el que veia al camp. L’equip estava espès. La pilota li durava ben poc i no coordinava bé la pressió després. Baena es desesperava veient com no li arribaven pilotes mentre Samu Saiz feia la guerra pel seu compte. Superada una primera mitja hora d’impotència absoluta, Míchel va intervenir per retirar del camp Samu Saiz i fer entrar Iván Martín. Un canvi tàctic que no va fer gens de gràcia al madrileny, que va llançar la samarreta al públic de mala gana mentre etzibava renecs i qualificava el tècnic de «pallasso». El partit s’enraria. El Màlaga tenia el control del partit i estava d’allò més còmode. Ofensivament el Girona tenia un zero al caseller d’ocasions fins que Iván Martín,d després d’una deixada de cap d’Stuani, ho va provar amb un xut a les mans de Dani Martín.

La represa va començar amb un Girona amb més espurna en atac gràcies a l’entrada al camp de Pablo Moreno per l’amonestat Víctor Sánchez. Tot i unes primeres aproximacions perilloses dels de Míchel, el Màlaga va continuar duent el pes ofensiu del partit. De fet, fins i tot va tornar a perdonar el 0-1 mitjançant els dos exgironins, Jozabed i Brandon, la darrera resolta espectacularment per Juan Carlos. El Girona continuava espès i sense trobar el camí de la porteria. Pablo Moreno havia donat un plus a l’equipi l’entrada de Bustos va acabar d’animar l’equip. Ja a les acaballes del partit, l’argentí, ultramotivat, va rebre una pilota d’Iván Martín a l’àrea i, amb molta sang freda, va enviar la pilota al fons de la xarxa. El gol desequilibrava la balança i feia esclatar Montilivi d’eufòria, conscient que els tres punts es quedaven a casa i s’havia guanyat el dret a somiar.