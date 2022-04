L’entrenador del Màlaga, Natxo González, «els que heu vist el partit sabeu que la valoració és bona futbolísticament parlant per part nostra, però ha sigut el Girona qui ha tingut sort a dalt». «Com a entrenador estic orgullós del partit, només ens falta el resultat però penso que aquest és el campí que ens portarà a treure resultats. Estem en mala dinàmica, però he gaudit veient-nos jugar», va dir. «El Girona està en la situació que està perquè guanya fins i tot quan no està a un bon nivell contra un equip que està avall. Té aquest potencial».