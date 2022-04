La soferta victòria d’ahir contra el Màlaga ha fet que el Girona hagi dormit avui a quatre punts de l’Almeria, que marca l’ascens directe. Els gironins, amb 58 punts, per davant encara hi tenen el Valladolid amb 61, que avui rep el Lugo al José Zorrilla (16:00). L’altre partit de què els gironins estaran molt pendents serà el que demà disputarà l’Almeria al camp de l’Osca. Una ensopegada dels andalusos permetria el Girona retallar els 7 punts de desavantatge amb què va començar la jornada ahir. Sigui com sigui, el 15 de 15 ha fet revifar un somni que fa quatre dies era impossible.