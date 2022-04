Potser és perquè són molt semblants de caràcter i els dos tenen una personalitat molt forta, però entre Samu Saiz i Míchel Sánchez és evident que hi ha una connexió especial. A part que ambdós són de Madrid i entre ells s’entenen sols. Es podria dir que tenen una relació d’amor-odi. A principi de temporada el tècnic ja va avisar en una entrevista a Diari de Girona que «amb Samu o ens barallem o serem amics» i, si fa no fa, així ha sigut al llarg de tot el curs. Van tenir una discussió molt forta a l’inici en què es van dir de tot, però no va anar més enllà. Com tampoc ho ha fet l’enganxada de divendres al partit contra el Màlaga (1-0). L’entrenador, l’únic que ha aconseguit tocar la fibra a Samu per treure el seu màxim rendiment, va substituir el mitjapunta per Iván Martín al minut 35, provocant una reacció a cop calent del futbolista arran dels nervis del moment. I és que Samu, que ja se sap que és impulsiu, va dirigir-se cap al tècnic per recriminar-li la decisió, li va dir «pallasso, que ets un pallasso» i li va llençar la samarreta. Conscient de l’errada, avui Samu ha demanat disculpes tant a Míchel com a la resta de l’equip. Per tant, tot ha quedat en una anècdota resolta de manera interna i no tindrà més conseqüències.

«Entenc que s’hagi disgustat, però jo també ho estava amb els seus minuts al camp. És així. La sensació que tenia és que no estava treballant bé en la pressió el que havíem entrenat. No hem tingut gaire temps per practicar-ho, tot i que vaig recalcar moltíssim com ho faríem. No ho estava fent bé. Com a entrenador, havia de prendre decisions. És el primer canvi que faig abans del descans a la meva carrera, però l’he fet perquè considerava que ens marcarien si no el feia. Si la situació seguia igual, pensava que arribaria tard a la mitja part i calia canviar la dinàmica. No és que no estigués prou disciplinat, sinó que no entenia com s’havia de fer la pressió», va explicar Míchel després del partit. Entre altres aspectes, collar Samu a les rodes de premsa ha sigut una tònica de l’entrenador al llarg de la temporada per mantenir-lo endollat. El mitjapunta, que va arribar l’estiu de 2019, no havia brillat mai tant al Girona com ho fa ara. Aquest curs ja ha marcat 4 gols i ha repartit 8 assistències en 32 partits -acumula prop de 2.000 minuts.

El tarannà de Samu

Que Samu i Míchel intercanviïn alguna paraula o gest sempre que el canvia a mig partit ha entrat en la normalitat. També se les van tenir en el partit contra el Cartagena (2-0), quan el tècnic li va dir «estaves cansat pels quinze dies de vacances que has tingut per l’expulsió» -Samu va ser expulsat a Fuenlabrada (1-2) i després va escopir cap a la grada. Arran d’allò, el jugador va pagar una multa interna i va afanyar-se per tornar a jugar. Això és el que realment importa a l'equip.