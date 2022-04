El Girona va aconseguir ahir tres punts molt importants per mantenir vives les opcions de l’ascens directe que, ara per ara, és a 4 punts. Míchel Sánchez, però, no va marxar gens satisfet de l’actuació dels seus jugadors. Sobretot, a la primera part. El tècnic va canviar Samu Saiz al minut 35 perquè veia que sinó «el partit s’escapava» i el madrileny, sentint-se clarament assenyalat, no ho va encaixar gens bé. Samu Saiz va abandonar el terreny de joc ben enrabiat i dirigint-se a Míchel, que estava a la cabina de Tribuna per la sanció, va dir-li «pallasso, que ets un pallasso» i li va llençar la samarreta. Aquest no era el primer cop que hi ha hagut tensió entre els dos.

«Entenc que s’hagi disgustat, jo també ho estava amb els seus minuts. No ha treballat els punts de pressió com vam insistir a l’entrenament. No ajustàvem bé els primers moviments de Samu i Stuani. És el primer canvi que faig abans del descans a la meva carrera com a entrenador, però pensava que sinó potser arribaria tard al descans.avia de canviar la dinàmica perquè veia que se’ns escapava. Al minut 12-13 ja escalfaven jugadors perquè veia que no estàvem bé. No és falta de disciplina, és falta de no fer bé el treball. Cadascú tenia la seva responsabilitat».

«Tinc una mala sensació del partit. No m’ha agradat gens.em sumat tres punts a la segona part amb més coratge, però no hem sigut capaços de ser fluïts en el joc i ens ha faltat energia. No sé si era perquè vam jugar fa cinc dies i hem tingut poc temps per preparar-lo, però no és excusa. Si no arriba a ser per Juan Carlos, el Màlaga s’hauria avançat al marcador. Tenim moltes coses per millorar si volem ser un equip que lluiti per pujar a Primera. No hem merescut els tres punts. Les dinàmiques positives no son així, encara que haguem guanyat».

«Podem no estar fluids amb la pilota, però no podem tenir desajustos del bloc. És impossible guanyar a Segona si no ens ajuntem, defensem a l’àrea... Tota la primera part ens ha enganxat corrent enrere. I no ho fem mai perquè som un equip que intenta ser protagonista. És el que dèiem a principi de temporada de viatjar junts. Demano treball, compromís i intensitat. L’aficionat del Girona crec que se’n va de Montilivi pensant que així no aconseguirem l’ascens. No podem tenir entrebancs.em de tenir una línia recta molt clara: com robarem la pilota, com atacarem el rival… Si no, estem lluny de poder aspirar per alguna cosa important».

«Nahuel com tots els jugadors és important. Dins la plantilla espero la millor versió de tots. Si tots donem la millor versió, serem capaços d’estar a la lluita per l’ascens. Nahuel ha entès al llarg de la temporada que jugar 90 o 15 minuts és igual d’important. Sortir així i donar-nos la victòria parla del seu treball. És lògic per aconseguir objectius col·lectius importants».

«No es molestaven, però era com la mateixa posició. No ha sortit bé perquè no hem tingut la pilota tant com voldríem. Ens serveix per posar els peus a terra. Si baixes una mica el nivell, et pinten la cara».