Després de la victòria d'ahir a Montilivi davant el Màlaga (1-0), el Girona dormia a quatre punts de l'ascens directe. Avui, però, la distància ha augmentat a sis punts després del contundent triomf del Valladolid contra el Lugo (4-1).

Óscar Plano ha avançat al conjunt entrenat per Pacheta en la primera meitat, i han encarrilat en la segona amb els gols de Weissman, al 60, i Anuar, al 77. Manu Barreiro ha retallat la diferència pels gallecs amb un gol de penal al 82, però tres minuts més tard Sergio León ha sentenciat amb el 4-1, també des dels 11 metres.

La victòria fa que els castellans se situïn, provisionalment, segons, en llocs d'ascens directe. Tanmateix, està per veure que fa l'Almeria demà al camp de l'Osca (18:15h). Si els de Rubi no sumen els tres punts, el Girona quedaria a sis punts de l'ascens directe quan falten vuit jornades per tancar el campionat.