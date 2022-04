El Girona ha retallat un punt la distància amb l'ascens directe amb la qual va començar la jornada. Els de Míchel s'han situat a 6 punts del segon classificat gràcies a la victòria de divendres contra el Màlaga (1-0) i a l'empat d'avui de l'Almeria al camp de l'Osca (1-1). Tot plegat fa que ara sigui el Valladolid el segon classificat, amb 64 punts, un més que l'Almeria i 6 més que el Girona (58). Per davant hi ha l'Eibar, que avui ha empat a Miranda de Ebro (1-1), amb 67. La pròxima jornada, el Girona visitarà el Saragossa, mentre que el Valladolid jugarà al camp del Màlaga i l'Almeria rebrà el Ponferradina. Per altra banda, la distància amb el 7è classificat, que ara és l'Oviedo, amb els mateixos punts que el Las Palmas (51) continua sent de 7 punts.