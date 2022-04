Cal estar a les dures i a les madures. Només així s’estarà més a prop de l’objectiu. Tot i mostrar una mala imatge divendres contra el Màlaga, que va ser superior als de Míchel Sánchez, el Girona va ser capaç d’emportar-se la victòria amb un solitari gol de Nahuel Bustos a les acaballes del partit (min. 82). L’eufòria que es va desfermar a Montilivi a partir d’aquell moment, amb els jugadors celebrant com bojos al gol sud i Pablo Moreno, fins i tot, entregant-se a l’afició, parlava per si sola. El que havia aconseguit l’equip amb la diana del davanter argentí era molt més important que els tres punts. Arribava el cinquè triomf consecutiu per primer cop aquesta temporada i, en conseqüència, es va disparar la il·lusió d’assolir l’ascens directe. A l’espera del resultat de l’Osca-Almeria d’aquesta tarda (18.15 h), el segon lloc l’ocupa des d’ahir el Valladolid per la golejada al Lugo (4-1). Amb 58 punts, el conjunt blanc-i-vermell es troba ara mateix a sis punts dels val·lisoletans i manté ben vives les opcions d’atrapar-los. En el pitjor dels casos, si els de Joan Francesc Ferrer Rubi guanyen, l’ascens directe quedaria aquesta setmana a set punts.

No només això, sinó que també s’amplia el coixí de punts respecte al setè classificat. Passi el que passi en les vuit jornades que queden, el Girona es postula com a candidat a disputar el play-off. A part de superar el Ponferradina i el Tenerife, que ahir va fer un favor als de Montilivi empatant contra el Saragossa (1-1), la distància amb l’Oviedo és de 10 punts. Els de José Ángel Ziganda visiten avui el Cartagena (14 h) en un duel directe, mentre que Las Palmas també hi té molt a dir davant els de Jon Pérez Bolo (16 h).

Ningú pot despistar-se i ho saben bé els gironins. Enlloc de desinflar-se, la derrota contra l’Eibar (0-1) va servir per reaccionar i posar la directa amb la fixació d’anar «partit a partit» per tal de no despenjar-se dels seus interessos. A partir d’aleshores, el Girona s’ha convertit en el millor equip de les darreres sis jornades. Els de Míchel han sumat 16 punts de 18 possibles. Ningú més ho ha pogut fer, si bé s’hi acosten el Valladolid, que en l’actualitat és segon, i el Mirandés. A més a més, s’ha guanyat el goal-average a l’Oviedo i Las Palmas, entre d’altres.

El paper de Juan Carlos i Bustos

Les cinc victòries consecutives són mèrit de tot l’equip, però també és veritat que tenen noms i cognoms. Sense les grans actuacions de Juan Carlos Martín -no cal anar gaire lluny perquè al partit contra el Màlaga va ser determinant amb les seves aturades- i els gols de Nahuel Bustos no haurien estat possibles. El porter ha demostrat ser un cop més una assegurança sota pals per al Girona i el davanter està vivint la seva millor etapa al club amb 5 gols en quatre partits.

«Ens ha tocat patir, però l’equip ha sabut revertir la situació per tirar endavant el partit. Això és molt bo per nosaltres. Per sort la pilota ha entrat i el gol ens ha donat el triomf. El mèrit és de tot l’equip per la feina feta durant els 90 minuts. Hem de seguir treballant perquè sabem que hi ha coses per corregir i tenim tota la setmana per entrenar-les. Cada partit és una final per nosaltres, així que seguirem confiant en el que fem com fins ara», va dir Bustos després de guanyar el Màlaga a Montilivi al costat de l’afició.