La victòria del Girona de divendres contra el Màlaga (1-0) va ser el detonant per a la destitució de Natxo González com a tècnic del conjunt andalús.

La bona imatge oferta a Montilivi per l’equip de la Costa del Sol, que va dominar al Girona en alguns trams de partit, no va ser suficient per mantenir el tècnic gallec a la banqueta. La falta de gol i la mala dinàmica de resultats van pesar més als dirigents malaguistes. En un comunicat, la directiva blanc-i-blava va anunciar ahir que prescindia del tècnic basc. El club va explicar que considera necessari un «canvi radical» per buscar un canvi en la dinàmica de resultats. El Màlaga acabarà la jornada sis punts per sobre del descens, ja que la Reial Societat B va perdre davant l’Alcorcón i va desaprofitar l’oportunitat de retallar distàncies.

González feia deu jornades que ostentava el càrrec de primer entrenador, després de substituir José Alberto López per la mala dinàmica del Màlaga. En aquests deu partits sota les ordres de González, els andalusos només han estat capaços de sumar sis punts dels trenta possibles. Només un triomf davant l’Amorebieta, tres empats contra Saragossa, Cartagena i Ponferradina, i sis derrotes.

Tot i això, el club va emfatitzar la bona tasca feta per l’entrenador: «Ha aconseguit millorar la imatge i competitivitat del conjunt. Desafortunadament, la situació classificatòria, per sota de la perspectiva del Club i el marge que queda en la competició, ha forçat a l’Entitat a prendre aquesta determinació».