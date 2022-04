Arribats a aquest punt, val més que en sobri que no pas que en falti. Sobretot perquè la plantilla del Girona no és que sigui llarga, precisament. Nahuel Bustos ha estat una de les sensacions de les darreres jornades, marcant 5 gols en quatre partits. El davanter argentí ha despertat a temps per ajudar l’equip en la lluita per l’ascens. Els de Míchel Sánchez són quarts amb 58 punts i miren de reüll el segon, Valladolid, amb 6 punts més -l’avantatge respecte el setè, Ponferradina, també és de 7. La victòria contra el Màlaga (1-0) permet seguir somiant i, alhora, va servir per sumar dos efectius més a la causa: Pablo Moreno i Iván Martín.

L’atacant de Granada va ser el gran revulsiu dels gironins a la segona part, en què va jugar els 45 minuts sencers després de substituir Víctor Sánchez, i va aportar un plus que va culminar-se amb l’entrada de Bustos. De fet, la jugada del gol va néixer de les botes de Moreno i va passar per Iván Martín abans que Bustos enviés la pilota al fons de la xarxa. Per la seva part, el mitjapunta basc cedit pel Vila-real va entrar al minut 35 en el polèmic canvi per Samu Saiz i va ser un dels responsables del canvi de ritme. «Confio molt en tots els jugadors perquè l’equip entrena molt bé i tinc la sensació que tothom està disponible. Pablo ha d’entendre que hi ha dies en què busco altres coses amb els canvis. Potser no li toca entrar, però no és perquè no compti amb ell. Estic molt content pel seu partit i també pel d’Iván. Ens han donat un plus d’energia fent un gran treball. Han sigut molt importants per la victòria», va reconèixer Míchel després del partit.

Pablo Moreno ha disputat 14 partits aquesta temporada, 13 dels quals com a suplent, i ha marcat un gol; mentre que Iván Martín, que va arribar el passat mercat d’hivern, també n’ha jugat 14. Val a dir que a Moreno no l’han respectat gaire les lesions en la seva etapa al Girona. Els dos havien passat desapercebuts, però contra el Màlaga van demostrar que hi són i estan llestos per sumar en l’últim tram.