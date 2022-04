La jornada havia començat d’allò més bé divendres per al Girona amb la victòria contra el Màlaga a Montilivi (1-0) que va fer dormir els de Míchel, provisionalment, a quatre punts de l’ascens directe. L’endemà mateix, el Valladolid es va encarregar de fer baixar del núvol els més optimistes amb una golejada contra el Lugo (4-1) que els situava segons a l’espera del que fes l’Almeria. Els andalusos, ahir, van ensopegar a Osca on només van poder empatar (1-1). Aquest resultat dibuixa una rodona prou bona per als interessos del Girona, que ha aconseguit retallar un punt respecte a l’ascens directe, que ara té a 6 punts. Una retallada que fa temps que ha començat i que ha permès el conjunt de Míchel rebaixar a la meitat la distància de 12 punts que el separava del segon classificat a finals de gener. El discurs del tècnic madrileny és d’ambició màxima tot i que primer encara s’ha d’assegurar el bitllet pel play-off. El coixí respecte al setè, que ara és l’Oviedo empatat amb el Ponferradina, continua sent de 7 punts.

El Girona ha posat la directa i encadena cinc victòries (Oviedo, Las Palmas, Eivissa, Almeria i Màlaga) que li han permès revifar les aspiracions de poder lluitar per l’ascens directe. Un objectiu inabastable fa un parell de mesos després de perdre contra l’Eibar a l’estadi (0-1). Aleshores, els gironins es van situar a 12 punts i van enterrar el discurs de l’ascens directe per centrar-se en el partit a partit i en mirar de garantir un bitllet pel play-off. Aquesta filosofia, obliga el Girona a pensar únicament en el partit al camp del Saragossa de diumenge. Els gironins intentaran conquerir la Romareda per continuar posant pressió a Valladolid i Almeria, que viatgen a Màlaga i reben el Ponferradina, respectivament. Si els gironins fan els deures a Saragossa i continuen a una distància encara salvable, en la jornada següent tindran una bona oportunitat per retallar punts. Els de Míchel rebran la Reial Societat B a l’estadi al mateix temps que Valladolid i Almeria entre si al José Zorrilla en un duel directíssim en què, com a mínim un dels dos, perdrà punts. El calendari diu que d’aquestes darreres vuit jornades de Lliga, el Girona n’ha de jugar cinc fora de casa i només tres a Montilivi. Després de viatjar a Saragossa, els de Míchel rebran la Reial B i llavors visitaran consecutivament a Cartagena i Alcorcón. Tenerife i Mirandés són els altres rivals que vindran a Montilivi, mentre que les altres sortides seran Gijón i, en l’última jornada, Burgos. El Valladolid, amb partits contra Eibar, Ponferradina i Osca, és qui, sobre el paper, pot tenir un calendari més complicat.