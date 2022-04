Els últims resultats, els propis i el dels rivals directes, han reactivat un objectiu que semblava descartat a Montilivi fins fa només quatre dies. L’ascens directe, aquell que només es convertiria en una realitat a partir d’un miracle, segons paraules textuals de Míchel Sánchez, ha reaparegut i ho ha fet en forma d’objectiu palpable. Difícil, és clar, però possible. Al mateix temps, les opcions d’acabar fent el play-off s’han multiplicat i ara n’hi ha pocs que pensin que el Girona no serà capaç de tancar la lliga regular entre els sis primers classificats. Veure per creure, tenint en compte que l’equip fins no fa pas tants mesos s’havia instal·lat a les places de descens tot disparant les alarmes per un inici de curs decebedor i alhora preocupant.

Què ha passat? Que la tendència, des de fa temps, va a l’alça. La millora no ha sigut anecdòtica, sinó sostinguda en el temps. Aquesta segona volta no ha fet pas altra cosa que corroborar-ho. Els resultats positius s’amunteguen, ja sigui acompanyats de bones actuacions o sense transmetre sensacions massa positives, com va passar divendres amb el Màlaga. El cas és que es guanyen partits i se’n perden molt pocs. És per això mateix que els gironins són ara quarts a la classificació amb 58 punts i un marge considerable amb la setena plaça, consolidant les opcions d’acabar fent la promoció.

Passades 34 jornades i quan en queden 8 perquè s’acabi la lliga, el Girona és el segon equip amb els millors registres de tota la segona volta. Ha sigut capaç de sumar 27 punts, un rendiment que només supera l’Eibar, que n’ha aconseguit 28. També 27 n’ha guanyat el Valladolid, mentre que els principals perseguidors d’aquest trident ja navega un xic més lluny: els 22 de l’Oviedo i els 20 que ha obtingut el Mirandés. El balanç és molt positiu perquè des del mes de gener fins ara, en aquest segon tram de calendari, els de Míchel han guanyat 8 dels 13 partits que han disputat: Osca (0-1), Fuenlabrada (2-1), Ponferradina (3-0), Oviedo (2-1), Las Palmas (1-3), Eivissa (5-1), Almeria (0-1) i Màlaga (1-0). D’empats n’ha arreplegat 3: Lugo (1-1), Valladolid (2-2) i Leganés (1-1). I les derrotes? Només 2: Amorebieta (1-0)i Eibar (0-1). En aquesta segona volta, l’equip ha fet 22 gols (dels que més n’ha marcat) i n’ha encaixat només 10 (el que menys, calcant els números del Burgos).

Amb una trajectòria com la que porta fins ara, el conjunt de Montilivi ha sigut capaç de sumar el 69,2 per cent dels punts en joc en els darrers 13 partits. Un promig fins i tot millor del 65,1 per cent de tota la segona volta de l’última temporada, quan el conjunt llavors dirigit per Francisco va encadenar fins a set victòries. Llavors va arreplegar 41 punts de 63. Ara en duu 27, pel que en necessita 14 per igualar aquell registre. Amb algun més al sarró, el superarà. Iuna altra dada. Els números actuals són molt més bons dels que els de Míchel acumulaven al llarg de la primera part del calendari. Perquè des de la jornada 1 fins la 21, després de guanyar el Burgos, el Girona havia aconseguit 31 punts. Menys de la meitat: el 49,2 per cent. La millora, per tant, és evident. I el sostre?