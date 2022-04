La remuntada del Girona a la classificació i sobretot la segona volta de campionat conviden a l’optimisme. Els de Míchel Sánchez són el millor equip de les darreres 9 jornades de lliga on només han perdut un partit, n’han empatat dos i n’han guanyat sis. Manquen encara 8 jornades de lliga. L’ascens directe semblava allunyar-se quan es va perdre contra l’Eibar a Montilivi tot just fa un mes i mig, però s’estan retallant les distàncies i encara hi ha possibilitats de tot. Queda temps perquè l’equip està en plena dinàmica guanyadora, perquè els futbolistes creuen en la possibilitat de retallar la distància, perquè Míchel ha aconseguit que la seva idea de joc es transmeti a la gespa i sobretot queda temps perquè els favorits a l’ascens directe es veuran cada vegada més pressionats per un Girona que buscarà fins al final l’ascens directe.

Mentalitat positiva. Quan un grup humà, en aquest cas el conjunt de futbolistes i cos tècnic que comparteixen vestuari cada dia, manté la il·lusió en una idea el resultat pot ser imparable. La dinàmica positiva del Girona ho explica tot, els gironins estan realitzant resultats d’ascens directe i juntament amb l’Eibar són els millors dels darrers mesos de lliga. Vuit victòries, tres empats i només dues derrotes són els números d’una segona volta molt bona en joc i resultats.

Només l’Eibar i l’Amorebieta han superat a l’equip de Michel en un tram del campionat on, a part de la victòria a Almeria, destaquen els partits guanyats contra tots els perseguidors: Las Palmas, Eivissa, Oviedo i Ponferradina. Arriba una fase del campionat on l’aspecte psicològic passa a ser molt important i segurament decisiu. Els conceptes tàctics i tècnics ja estan molt assumits, la preparació física servirà per assolir el millor estat de forma possible fins al final tot i que les cames continuaran al 100% si es manté la motivació.

Ara el més important és mantenir un bon estat anímic on la confiança en la feina ben feta serveixi perquè l’equip segueixi competint sense límits. La ratxa positiva també serveix per guanyar partits que en altres ocasions es perdrien. Divendres passat a Montilivi davant un bon Màlaga, el Girona es va emportar tres punts decisius davant un adversari que va ser millor en quasi bé totes les fases del joc. Guanyar quan a vegades no toca també reforça a un equip que és conscient que haurà de tornar a millorar en el joc si no vol fallar en el tram final de campionat.

Recursos en totes les línies. El Girona no ha afluixat tot i les baixes de jugadors importants. L’entrenador ha tingut la capacitat de superar les adversitats, ha modificat el sistema de joc i també a aconseguit un bon rendiment en futbolistes que s’han adaptat a posicions poc habituals. Tot i disposar de pocs centrals purs a la plantilla, es podia pensar que el sistema de joc on sempre en juguen tres podia trontollar. En aquest cas, Ramon Terrats o David Juncà s’han adaptat en posicions menys habituals en ells per evitar canvis en l’esquema de joc. En altres ocasions, l’opció ideal ha passat per jugar amb una línia de quatre, dos centrals i dos laterals. A la zona de creació, Pol Lozano ha jugats alguns partits sol com a mig centre tot i que l’equip és més consistent quan Aleix Garcia se situa al seu costat. Els recursos han anat apareixent a mesura que els futbolistes han augmentat el nivell.

Álex Baena ja està preparat per jugar en una categoria superior; Samu Saiz, tot i ser un futbolista especial tan en la part positiva com en la negativa, ha rendit millor en aquest darrers partits; Borja García també va ser decisiu a Almeria; i Nahuel Bustos ha marcat diferències a la zona de finalització. Ara ja no tot depèn de Cristhian Stuani. L’aportació golejadora es reparteix entre varis jugadors. El davanter uruguaià continuarà sent decisiu a l’àrea adversària, marcarà gols importants i decisius però si el gol es pot repartir entre els altres futbolistes, millor.

Amb opcions fins al final. El Girona creu en les possibilitats d’ascendir per la via ràpida, de fet fins al darrer minut de l’ultima jornada de lliga hi ha temps. La idea passa per retallar la distància per sota de dos partits de diferència, és a dir, caldria situar-se com a molt a quatre o cinc punts del segon quan més aviat millor per poder fer l’atac final en els darrers 3 partits. Es preveu una jornada molt interessant d’aquí dues setmanes quan s’enfrontaran entre ells el Valladolid i l’Almeria.

Si el Girona aconsegueix guanyar diumenge vinent a Saragossa, el proper partit a Montilivi davant la Reial Societat B servirà per escurçar distàncies en tota seguretat. Míchel ha de realitzar un bon treball col·lectiu. De fet, ha de mantenir el que ha fet fins ara: cal disposar del màxim número de futbolistes implicats, la competència és sana i fa millorar el rendiment dels futbolistes.

Gestionar el caràcter de Samu Saiz també forma part de les tasques del tècnic. Divendres passat l’entrenador va ser valent, va mostrar caràcter i personalitat. Tal i com ell mateix va indicar en la roda de premsa és la primera vegada que realitza un canvi per motius tècnics i tàctics abans del descans i ho va fer amb el futbolista que pitjor gestiona aquestes accions.

Míchel coneix al jugador com a persona, sap com reacciona en cada moment i tenia clar com actuaria Samu Saiz abans de prendre la decisió de substituir-lo en el minut 36. Samu es va enfadar en calent però ara només té una sortida, entrenar al màxim per demostrar que és important i necessari per poder aconseguir els èxits, els èxits d’ell, de l’entrenador i per sobre de tot els èxits del Girona.