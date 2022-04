Nahuel Bustos ha estat designat per LaLliga com el millor jugador del mes de març. L’argentí va tancar el mes amb quatre gols en quatre partits -dos a l’Eivissa i dos més al Las Palmas- i ha començat l’abril veient porteria amb una altra diana, decisiva, contra el Màlaga. Tot plegat ha fet que el davanter cedit pel City sumi ja 10 gols i sigui l’onzè màxim golejador de tota la categoria. Una explosió, esperada des del club i sorprenent per a alguns aficionats que, a part de disparar la Bustosmania entre la massa social, ha convertit l’argentí en una alternativa d’allò mé fiable a Cristhian Stuani. Segurament d’on més plorava la criatura aquests darrers anys ha estat a dalt, on ha s’ha trobat massa -amb l’excepció de Sylla- un recanvi per a l’uruguaià, que ha de carregar sempre tota la responsabilitat golejadora. Ara, amb Bustos alliberat d’angoixa i pressió i desbocat de cara a porteria, el Girona compta amb una arma més per fer mal al rival. Un atacant ràpid, incisiu i implicat que, després d’una primera temporada a Montilivi gairebé per oblidar, ha explotat enguany trencant, fins i tot, el seu sostre golejador. Els 10 gols que suma Bustos són la millor marca realitzadora de tota la seva carrera. Fins ara, a la Lliga, l’argentí n’havia aconseguit fer 9 en la campanya 19-20 amb Talleres de Còrdova, quan tenia 21 anys.

Més d’un, més de dos i, segurament, més de tres seguidors blanc-i-vermells es van estranyar un piló quan l’estiu passat el Girona va anunciar que Bustos tornava a Montilivi altre cop cedit pel Manchester City. L’argentí havia signat una temporada decebedora amb tan sols dos gols a la Lliga i dos més a la Copa en 37 partits. Amb Stuani en forma, a Bustos li va tocar esperar i començar des de la banqueta però de seguida es va veure que quelcom havia canviat. A la primera jornada contra l’Amorebieta, l’argentí ja es va estrenar com a golejador i, en la tercera a Ponferrada, ja havia igualat el registre de la temporada passada a la Lliga. L’explosió de Bustos ha arribat aquestes darreres setmanes amb 5 gols en 4 partits. Els altres cinc han estat més espaiats. Dos els va fer al principi de Lliga i els altres tres van ser a l’octubre a Miranda on va ser decisiu (1-2), en la derrota a Eibar al novembre amb un gran gol (4-2) i en el polèmic empat contra el Lugo a l’estadi a començaments d’any (1-1). A partir de la visita a Las Palmas, Bustos s’ha destapat com un notable golejador amb gols de tota mena, alguns dels quals de bella factura. Al Gran Canària en va fer un de cap i un altre de davanter centre nat. Contra l’Eivissa, en va fer un altre de cap abans d’obsequiar els aficionats amb una cullera màgica per sobre de Germán Parreño. En el darrer partit contra el Màlaga, Bustos va fer el gol de la victòria, ja a les acaballes, amb una excel·lent definició dins l’àrea, amb suspens inclòs. Bustos somriu per fi vestit de blanc-i-vermell i comença a ser aquell davanter pel qual el Manchester City en va pagar 6’7 milions d’euros a Talleres de Còrdova pel 65% dels seus drets l’estiu del 2020. Aleshores, el seu nom havia estat vinculat a noms com els del Milan, València o Sevilla però finalment va decantar-se pel projecte del City i va acceptar venir al Girona per intentar l’ascens a Primera. A punt va estar Bustos de convertir-se en l’heroi la temporada passada. Tot i no estar encertat de cara a porteria durant tot l’ay, en el partit d’anada del play-off contra el Rayo Vallecano va marcar un gol de rebot amb l’espatlla que l’àrbitre Pulido Santana, alertat pel VAR, va decidir no concedir. Des del club, i sobretot des del City Group, es confia en el potencial d’un jugador, que en un tres i no res s’ha col·locat entre els primers del rànquing de màxims golejadors de Segona Divisió. En poc més d’un mes ha doblat els seus registres situant-se amb 10 gols, com a onzè màxim golejador de Segona. Només superen Bustos, Stuani, Borja Bastón (Oviedo) i Stochkov (Eibar) amb 17, Rubén Castro (Cartagena) amb 16, Sadiq (Almeria) amb 15) Weissman (Valladolid) amb 14, Yuri de Souza (Ponferradina), Djurdjevic (Sporting) i Camello (Mirandés) amb 13 i Seoane (Osca) amb 12. arran de la desena de gols. El despertar golejador de Bustos de ben segur que revaloritzarà el jugador. En aquest sentit, doncs, l’estiu vinent, el City ben segur que rebrà propostes de cessió, o de traspàs, per aconseguir els serveix d’un davanter jove que ha fet una desena de gols a Segona Divisió. Els registres de Nahuel Bustos s’enfilen molt amunt entre l’estadística històrica del Girona en aquesta etapa moderna al futbol professional. En aquest sentit, l’argentí és a punt d’igualar els 11 que va marcar el vallesà Mamadou Sylla la temporada passada, entre Lliga i play-off. A més a més, llevat de Cristhian Stuani, supera alguns dels il·lustres de l’equip a la categoria de plata. Així, Bustos ha fet més que Fran Sandaza (9) i Portu (8) la temporada de l’ascens (16-17) o que el madrileny Jaime Mata el curs anterior (15-16) sota la batuta de Pablo Machín. nahuel bustos, la nova arma ofensiva del girona. 1 El davanter argentí celebra el gol que va donar la victòria al Girona divendres passat contra el Màlaga F 2 Bustos i Baena celebren un dels dos gols que l’atacant cedit pel City va fer a l’Eivissa en la golejada als balears a Montilivi (5-1). F