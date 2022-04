Té molt mèrit que les renovacions de futurs talents, i que alguns d’aquests es converteixin en internacionals amb la selecció espanyola, hagi deixat de sorprendre. L’aposta del Girona per l’Acadèmia és ferma, treballant amb uns objectius ben marcats per arribar a l’èxit en el futbol professional. L’últim jugador que s’ha afegit a la llista és el cadet Enric Garcia. A part d’allargar el contracte amb el club blanc-i-vermell fins al 2025, el migcampista de Sant Celoni s'ha estrenat avui a la convocatòria d’Espanya sub-16 per preparar el Torneig Desenvolupament de la UEFA que es disputarà a partir de dissabte a Gal·les.

«És una mostra de la feina que s’està fent des de la base i, alhora, es trasllada credibilitat cap als nanos perquè veuen que el Girona és un lloc on poden tenir progressió. Tant l’Enric com altres jugadors que han renovat tenen coses. El pes d’alguns clubs podria haver-los convençut, però han entès que anar a fora no era el millor camí cap al món professional. Se n’han adonat que al Girona ho poden aconseguir perquè volem fer-los créixer i que progressin amb l’adversitat adequada per arribar al primer equip. Això és el més important per nosaltres», diu el director de l’Acadèmia del Girona, Albert Siria.

Enric Garcia que, tot i ser cadet, combina el juvenil B de la Lliga Nacional amb el juvenil A a Divisió d’Honor -actualment està en dinàmica del juvenil A-, se suma a les renovacions de joves promeses com Arnau Martínez, Óscar Ureña, Ricard Artero, Gabri Martínez, Joel Roca, etc. «Ens hem convertit en un planter de nivell top 8-10 en l’àmbit estatal pel nivell que tenim dels jugadors i, sobretot, pel camí que recorren cap al futbol professional. Té un valor incalculable. Crec que hi ha pocs clubs que puguin oferir-ho», insisteix Siria.

Una mostra més de la bona feina que s’està fent des de la base és que la selecció espanyola té en consideració el Girona a l’hora de formular les convocatòries. Enric Garcia és el setè internacional amb Espanya que el club «construeix», després dels casos de Pedro Porro, Valery Fernández, Arnau Martínez, Joel Roca, Ricard Artero i Gabri Martínez. «Ens omple d’orgull a tots des de l’Acadèmia. Representa la satisfacció de treballar durant anys moltes persones. Mirar vuit temporades enrere i veure el que som avui... S’ha treballat moltíssim, crec que s’ha fet bé i el rèdit és impagable. El Girona té un producte amb un gran valor per al futur. És molt important i el club mai ha de desviar-se d’aquest camí, independentment de les persones que hi treballin», comenta Siria. «El missatge és clar: es vol que el producte de casa arribi al primer equip. Abans, en l’etapa de Pedro Porro o Valery, era molt complicat convèncer aquest perfil de jugadors perquè apostessin pel Girona. Ara, tant el jugador com el món del futbol, veuen que aquest és un lloc on realment el jugador pot créixer i es pot construir per arribar al futbol professional. Els jugadors de fora també volen venir», assegura. Res és casualitat. Tampoc l’èxit de la base del Girona.