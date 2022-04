L’afició ja ha retirat les 590 entrades disponibles a la zona visitant per veure aquest diumenge el Girona davant el Saragossa a la Romareda (16 h). La proximitat amb la ciutat aragonesa i la bona connexió que hi ha amb el transport públic o vehicle particular per arribar-hi han fet que els seguidors s’organitzin i s’hagin esgotat les entrades.