Poster és qüestió de mala sort, però està clar que Montilivi no li prova al filial. El Girona B va sumar ahir un empat amb regust de derrota contra el Manresa (2-2), que esvaeix les mínimes opcions dels d’Axel Vizuete per somiar amb l’ascens directe. La Segona RFEF s’haurà de buscar a través del play-off. El filial tenia una oportunitat d’or per pujar fins a la tercera posició i situar-se a un punt de l’Olot, segon, i a dos del Manresa, primer, amb un partit menys igual que els del Bages. No obstant això, un gol de Marc Martínez al minut 88 va impedir-ho. I això que d’ocasions clares de gol, va tenir-ne unes quantes el conjunt blanc-i-vermell. Entre la manca d’encert i el porter Pulido van impedir-ho, fins que al final va caure la gerra d’aigua freda. En l’última jugada el Girona B va reclamar un penal clar sobre Suleimain, encara que l’àrbitre no va voler saber-ne res xiulant el final del partit.

Com si recordés totes les derrotes que ha encaixat a l’estadi del primer equip, el Girona B va sortir espès. Intentava portar la iniciativa, tot i que després es quedava sense idees als metres finals. La patacada no va trigar gaire en arribar. La defensa va badar veient com Javi López saltava per rematar amb el cap una centrada procedent de la banda dreta. La pilota va rebotar al travesser i va entrar al fons de la xarxa. No havia passat ni un quart d’hora i semblava que es faria llarg el vespre a Montilivi. A poc a poc, però, els de Vizuete van reaccionar. Gabri va tenir la primera opció clara en rebre una bona centrada d’Artero i quedar-se sol davant el porter, però el seu xut va sortir desviat. L’empat va arribar arran d’un embolic de cames a l’àrea del Manresa. Shin va rematar la pilota i un jugador rival va fer-li el favor d’empènyer-la a dins. El gol va donar ales al filial i abans del descans Shin faria pujar el 2-1 aprofitant una assistència de Pau Víctor. La segona part va estar protagonitzada per les arribades del Girona. Joel Roca va ser dels més atrevits i Unai va poder fer pujar l’avantatge al marcador després d’una genialitat del de Camprodon. El porter va impedir-ho com també ho va fer amb el xut de Dawda. Per contra, el Manresa no va desaprofitar l’única opció que va tenir per establir l’empat amb una voleia de Marc Martínez. El final podria haver estat un altre si s’hagués xiulat el penal a Sulei, però l’àrbitre va decidir que ja n’hi havia prou.