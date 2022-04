La Federació ha anunciat aquest matí les designacions per a la jornada d'aquesta setmana (35) de la Lliga Smartbank. L'encarregat de dirigir el partit que enfrontarà el Saragossa i el Girona a La Romareda diumenge a les quatre de la tarda serà Iglesias Villanueva, mentre que al VAR hi haurà Ocón Arraiz. Un àrbitre temut per als gironins. El conjunt blanc-i-vermell no guarda bons records amb el col·legiat de La Rioja arran de les decisions controvertides que ha pres al llarg dels anys, sempre del cantó contrari al Girona, i que l'han posat al focus de la polèmica. L'últim cop que els seus camins van creuar-se va ser va ser el mes passat a Las Palmas, on Ocón Arraiz va fer rectificar el col·legiat Arcediano Monescillo després d’un penal clar sobre Bustos.

Per la seva part, Iglesias Villanueva aquesta temporada ha xiulat el Leganés-Girona (1-1).