El Girona recuperarà Terrats, Aleix Garcia i Bueno per jugar diumenge al camp del Saragossa en un partit on les úniques baixes seran Borja García, sancionat, i Kébé i Sarmiento, lesionats. Míchel ha parlat avui del partit a la Romareda i també del cas Samu Saiz, que divendres passat li va dir "pallasso" després de ser substituït a la primera part contra el Màlaga. El tècnic ha dit que es tracta d'un "assumpte tancat". Pel que fa a la situació a la lliga, Míchel ha reconegut que encara són "per sota" d'on volen ser i que caldrà "jugar més bé" que contra el Màlaga la resta de partits "si volem lluitar per l'ascens directe.

AFICIÓ

"Sempre dic que tots junts som millors i més forts. Només donar les gràcies a l'afició perquè els necessitem molt en els partits que resten"de temporada. Per nosaltres és molt important que estiguin al nostre costat"

SAMU SAIZ

No hi ha cap problema amb Samu Saiz. Ens ha demanat perdó i per mi l'assumpre està tancat. Ell sap que la seva imatge no va ser la més bona per a l'equip, però l'ambient al vestidor en el dia a dia, és una meravella. Ho he dit sempre. Pot semblar que, per la seva imatge, la gent es pensi que no és així. Per mi és assumpte tancat. És un jugador molt important i quan parlem de futbol, serà molt important"

VICTÒRIES CONSECUTIVES

"Era molt necessari per a la nostra situació. Si volem lluitar per l'ascens directe, necessitem fer aquestes victòries. El més important és la imatge de l'equip. Ara mateix som un equip molt competitiu. L'últim partit n'és la millor prova. No va ser la nostra millor versió i també vam guanyar. És el camí però necessitem jugar més bé la resta de partits si volem lluitar pe l'ascens directe. El nostre dèficit fa que no tinguem marge d'error. Necessitem guanyar a Saragossa i anar a partit a partit fins a veure si la resta de rivals mantenen la distància o no. Les cinc victòries és molt bo i important, però encara estem per sota d'on volem ser"

EL PLAY-OFF

La nostra mirada és cap a dalt, tot i això hem d'anar partit a partit. Cada jornada mirem què passa en els altres partits. La meva única preocupació és el partit de Saragossa. La resta no em preocupa".

PABLO MORENO

"No li manca res. Està molt bé. Ha de tenir continuïtat. Ara mateix penso que és la seva millor versió de tota la temporada. Ha de continuar d'aquesta manera".