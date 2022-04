La soferta victòria contra el Màlaga de la setmana passada (1-0) va permetre el Girona mantenir la bona dinàmica i acostar-se a 6 punts de l’ascens directe. Tanmateix, el triomf va quedar eclipsat per la rebequeria de Samu Saiz, que en el moment de ser substituït al minut 35 va llençar la samarreta a la grada i va dir «pallasso» a Míchel. Ahir el tècnic madrileny va confirmar que el futbolista ha demanat perdó al vestidor i va liquidar el cas. «No hi ha cap problema amb ell. Ens ha demanat perdó i per mi l’assumpte està tancat. És un jugador molt important», va dir ahir. Cas Samu a part, Míchel va recordar que mira «amunt» alhora que alertava que per encadenar més victòries, caldrà jugar «més bé» que contra el Màlaga. El tècnic podrà asseure’s a la banqueta de la Romareda un cop complerts els dos partits de sanció. Qui no hi serà, per contra, és Borja García, a qui encara n’hi queda un, ni Kébé ni Sarmiento, lesionats. Míchel recuperarà Bueno, Terrats i Aleix Garcia.

«La nostra mirada és cap a dalt, tot i això hem d’anar partit a partit. Cada jornada mirem què passa en els altres partits. L’única preocupació és el partit de Saragossa. La resta no em preocupa». Va ser un sí perquè vam guanyar, però no. Tot i guanyar, no va ser la millor manera de jugar, perquè segur que una altra vegada no ho farem. És molt important que l’equip continuï sent competitiu». «Era molt necessari per a la nostra situació. Si volem lluitar per l’ascens directe, necessitem sumar aquestes victòries. El més important és la imatge de l’equip. Ara mateix som un equip molt competitiu. L’últim partit n’és la millor prova. No va ser la nostra millor versió i també vam guanyar. És el camí però necessitem jugar més bé la resta de partits si volem lluitar per l’ascens directe. El nostre dèficit fa que no tinguem marge d’error. Necessitem guanyar a Saragossa i anar a partit a partit fins a veure si la resta de rivals mantenen la distància o no. Les cinc victòries és molt bo i important, però encara estem per sota d’on volem ser». «Està molt bé. Ha de tenir continuïtat. Ara mateix penso que es veu la seva millor versió de tota la temporada. No li manca res. Ha de continuar d’aquesta manera». «És perfecte per nosaltres. Stuani és el nostre pal de paller i una referència. Sempre depeníem dels seus gols. Ara Bustos, Baena, Samu, els defenses... Tot fan gols i l’equip és millor. Competència sempre és bona». «És un camp i una afició de Primera. Serà molt difícil. JIM és un entrenador amb molta experiència i sap que nosaltres volem la possessió. Ells també. Haurem de guanyar-la i protegir-nos amb ella perquè són molts bons en la transició. Amb la seva gent són perillosos, però és una afició molt exigent i això pot tornar-se’ls el contra.