El Saragossa va anunciar ahir la venda de la majoria del capital social a un grup d’inversors que compten amb experiència en el futbol internacional. L’exexectiu del Barça, Raül Sanllehí, amb més de 25 anys d’experiència en el sector, serà el nou director general. L’operació es troba condicionada a la permanència en LaLiga SmartBank aquesta temporada i a l’autorització per part del Consell Superior d’Esports.

El club aragonès avança que es farà una reducció del deute que permetrà incrementar el límit de cost plantilla imposat pel control financer de LaLiga, amb la finalitat de millorar la competitivitat del primer equip. Els nous propietaris del Saragossa compten amb experiència en la gestió de clubs a nivell mundial com l’Inter de Miami (els EUA), Lens (França) o Milionarios (Colòmbia). Aquest grup està integrat per diversos inversors, entre ells, els germans Jorge i José Mas Santos, Joseph Oughourlian, Gustavo Serpa, Jim Carpenter i Jim Miller, afegeix.

El nou equip gestor arriba amb l’objectiu de construir un Saragossa «que torni a l’elit del futbol espanyol», amb la «integració plena en els valors aragonesos» com l’altre dels senyals d’identitat d’aquesta nova etapa. El nou director general, Raúl Sanllehí, té més 25 anys d’experiència després del seu desenvolupament professional al Barcelona, l’Arsenal i en organismes del futbol internacional com ECA, UEFA i FIFA. El projecte estarà marcat per la voluntat de dotar al club d’un equip amb la capacitat de competir amb els millors, crear infraestructures per a millorar els serveis a l’aficionat, així com crear les sinergies entre ’els diferents clubs propietat dels inversors per dur el Saragossa a l’elit.