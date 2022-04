El filial del Girona FC s'ha assegurat el Play-Off d'ascens després de vèncer aquest matí a l'Ascó per dos gols a zero. El doblet del davanter Pau Víctor als minuts 55 i 88 respectivament ha permès sumar els tres punts al Municipal de Riudarenes i, de retruc, assegurar-se una temporada més la promoció per l'ascens. Això no obstant, els homes entrenats per Àxel Vizuete encara tenen opcions de guanyar la Lliga i ascendir a Segona RFEF de manera directa. Ara mateix, els blanc-i-vermells ocupen la tercera posició de Tercera amb 52 punts, tres menys que l'equip que és el líder, el Manresa.