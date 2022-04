El Girona comptarà amb el suport de la seva afició aquesta tarda a la Romareda, on els de Míchel afronten un duel clau per l’ascens directe en què poden situar-se a 4 punts després de l’empat d’ahir del Valladolid. Centenars de seguidors s’han desplaçat fins a la capital aragonesa per presenciar el partit i donar suport a l’equip. Aprofitant que avui és festiu, aquest matí han fet turisme i s’han pogut veure nombroses samarretes blanc-i-vermelles per la ciutat.