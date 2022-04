Aquell «miracle» que assenyalava fa setmanes Míchel com l’única i remota opció de pujar a Primera de manera directa és ara una possibilitat real. Continua sent difícil atrapar la segona posició i el Girona no depèn d’ell mateix, sinó de fer bé les coses i de les errades dels rivals directes. Però el panorama és un altre. Cada cop millor. Sobretot després del que va passar ahir. El Valladolid, encara segon, començava la jornada amb 64 punts i l’acabarà amb 65. I així serà perquè ahir va empatar al camp del Màlaga, aixecant un 2-0 en contra gràcies a l’olfacte de Weissman, que va fer dos gols en només cinc minuts de diferència a la segona meitat (2-2).

Això vol dir que, si els blanc-i-vermells se’n surten avui a La Romareda i guanyen el Saragossa, s’enfilaran fins els 61 punts. Tancaran d’aquesta manera el diumenge a només 4 punts de l’ascens directe. Una distància que podria variar, ara bé, tot depenent del que faci demà l’Almeria, que és tercer amb 63. Els de Rubi, però, no tenen un partit fàcil perquè reben el Ponferradina, que és vuitè i està lluitant per tornar a recuperar una plaça de play-off. Resumint: enllaçar la sisena victòria consecutiva tindrà un premi majúscul pels de Montilivi, que serà acostar-se encara més a les places d’ascens directe. La relliscada del Valladolid, però, no va ser l’únic resultat amb algun conjunt de la part alta implicat. També va jugar el Tenerife, que es va imposar al Reial Societat B (1-2) i, per tant, recupera el quart lloc. Els canaris tenen 59 punts, un més que el Girona. El Las Palmas, de la seva banda, va vèncer per la mínima l’Amorebieta i és sisè amb 53, tot esperant els marcadors d’avui.