Després de cinc victòries consecutives a la Lliga, el Girona ha assaborit el gust de la derrota al camp del Saragossa en perdre 1-0. Míchel ha comparegut a roda de premsa en acabar un duel on el seu equip no ha generat perill per veure porta i on ha comès alguna errada defensiva com en la jugada del gol. Això no obstant, el desig de pujar a Primera Divisió de manera directa es manté ben viu.

El partit

Potser avui és el pitjor partit de la temporada. No hem controlat bé el joc i hem permès moltes transicions, tenint pèrdues en zones intermèdies. La sensació que tinc és que ens hem equivocat posant pilota a dins i ho hem fet durant tot el partit. Vull destacar el treball de Juanpe, Arnau i Santi perquè han fet d’apaga-focs molts cops. Quan vas al límit en jugades límit és perquè algunes coses fan mal. És un cop dur perquè ens hem equivocat.

Els canvis

Hem canviat el sistema a 4-2-3-1. Aleix ens havia de donar la sortida de dos més dos i que la profunditat la seguís tenint Jairo perquè Samu estigués lliure, però ho han interpretat malament. Tenia la sensació que moltes coses estaven malament al camp. He fet entrar a Pablo en punta amb Stuani i, així, tenir 4 jugadors per dins. Els de darrere feien d’apagafocs. He posat Valery per veure si teníem capacitat d’anar per fora. No hem sigut un equip capaç d’anar costat a costat, ens ha faltat profunditat.

Els defectes

No ens ha faltat actitud, però sí intensitat. Perdre la pilota ho pot fer qualsevol; tanmateix, el primer és córrer. Hi ha jugadors que no ho han fet. El Saragossa ha fet un gran treball I nosaltres no. S’ha vist reflectit en el joc al marcador.

L'afició

Teníem uns 600 aficionats amb nosaltres. Com a mínim hem de posar orgull perquè la gent ve perquè demostris que estimes el club. Si soc un aficionat del Girona no sabria si han donat la mateixa intensitat que el rival. Si un equip va amb una marxa més que tu, no et dona.

Ramon Terrats

Ens ha comentat que no podia continuar. Ara mateix no sé si és ruptura, ho haurem de veure. Això no obstant, he de dir que la sensació, de primeres, no és gens bona. La lesió és a l'isquiotibial.