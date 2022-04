Una, dues, tres, quatre i cinc. Les victòries s’han anat acumulant i ho han fet en el moment oportú. Sempre són benvingudes, però si es presenten a la primavera, quan el moment de la veritat s’acosta i el més calent és a l’aigüera, encara millor. Les agraeix el Girona, que va començar amb molt mal peu la temporada, però que s’ha anat entonant. Han quedat enrere els obstacles i ha acabat veient la llum. Míchel i els seus jugadors s’han acabat entenent i això s’ha traduït al damunt del terreny de joc. La inèrcia és tan positiva que fins i tot a anys llum de la millor versió possible, com va passar en l’última jornada amb el Màlaga, es va guanyar. Només així s’explica que l’ascens directe, que semblava totalment descartat no fa pas massa, sigui avui una opció. Difícil, però no pas impossible. Sense oblidar, per descomptat, un play-off que cada cop és més a prop de tornar a ser una realitat. Manquen 8 jornades. O el que és el mateix: són 24 punts en joc. Amb un coixí considerable respecte el setè, la consigna és clara. No badar ara i mirar cap amunt. Començant per aquesta mateixa tarda a Saragossa (16 hores), on no s’hi perd des del 2014 (2-1).

És a La Romareda on el Girona té a l’abast la possibilitat d’aconseguir la segona millor marca victoriosa en aquesta categoria de tota la seva història. En color i també en blanc-i-negre. Mai hi ha guanyat sis partits seguits. Sí set, i no fa pas massa. Un any, sense anar gaire enrere. Amb Francisco Rodríguez a la banqueta, el ruix final de l’última temporada va ser excel·lent. Tant, que el play-off va ser una realitat sense dubtar-ho. En les últimes 8 jornades d’aquell campionat, l’equip va oblidar les derrotes i no va fer altra cosa que sumar: 22 punts de 24. Set triomfs seguits i un empat. El rècord en aquesta categoria dels gironins, que han enllaçat cinc victòries aquest 2022 i també ho van fer el 2011, amb Raül Agné, i també el 1940, llavors dirigits per Rafael González. Ni el curs de l’històric ascens a Primera es va aconseguir quelcom similar. Quatre partits guanyats sense interrupció, sí. I fins a tres vegades. Però cinc victòries, ni de bon tros. Tampoc els altres anys que s’ha pogut lligar la promoció la ratxa ha arribat a aquesta magnitud. Per tant, l’oportunitat d’escriure una bona marca és a tocar.

Recuperant efectius

Fa dos divendres, a Montilivi i contra el Màlaga, el Girona va oferir una pobra imatge marcat, sobretot, per les baixes que acumulava. Avui està per veure com anirà la cosa, però almenys Míchel comptarà amb més efectius que no pas aquell dia. Perquè el tècnic recupera fins a tres peces. Aleix Garcia i Santi Bueno, dos titulars indiscutibles, i també un Ramon Terrats que ha anat jugant sempre i quan no ha estat lesionat. Tots tres es van perdre la darrera jornada per acumulació de targetes, però estan disponibles perl duel a La Romareda.

Ara bé, tampoc hi arriben tots. Com sol passar. Borja García encara ha de complir el segon dels dos partits de sanció que li van caure per la seva expulsió al camp de l’Almeria, quan ja havia estat substituït i s’ho mirava des de la banqueta. Mentre que Ibrahima Kébé i Darío Sarmiento estan lesionats, pel que físicament no estan en condicions de jugar. Tots tres, descartats.

Amb més ingredients a la seva disposició, Míchel recuperarà un onze molt més reconeixible, però encara hi ha alguns dubtes que tocarà resoldre. Jugarà Samu Saiz? El 10 sol fer-ho i és un futbolista important, però l’altre dia va ser substituït al voltant de la mitja hora de joc i se’n va anar ben enfadat cap al vestidor al crit de «ets un pallasso!», dirigint-se cap al seu entrenador, llavors en una de les llotges perquè estava sancionat. Avui, es podrà asseure de nou a la banqueta. Tothom qui ha parlat aquests darrers dies ha assegurat que Samu ha demanat disculpes i que la polèmica ha quedat enterrada. Està per veure si les paraules es tradueixen en fets. Tornant a l’onze: Stuani, per veterania i per la seva faceta golejadora, té números per sortir d’inici però no està tan clar veient la dinàmica d’un Nahuel Bustos que ja ha atrapat els 10 gols aquesta temporada i està en un moment de forma espectacular.

El rival

I el Saragossa? Amb 44 punts, sembla que s’hagi quedat sense massa res a dir. Es fa ben difícil pensar que acabi patint i el play-off el té a set punts per sobre, on hi ha una bona colla d’equips que també somien en aquesta sisena posició. Ara bé, a La Romareda hi ha ganes de vendre il·lusió i el partit d’avui s’encara com una bona oportunitat per creure que la promoció encara és a l’abast. Juan Ignacio Martínez disposa de nou de Juan José Narváez, tot i que possiblement el davanter no serà titular i el seu lloc l’ocuparà de nou el jove Iván Azón, que suma ja 5 gols. Jaume Grau està totalment descartat, com també Carlos Vigaray, encara que hi ha dos jugadors més que no s’han recuperat a temps i seran baixa. Radosav Petrovic té una contusió lumbar, mentre que Francho pateix unes molèsties i no ha fet net.