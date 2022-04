El somni de continuar lluitant per l'ascens directe s'esfuma després de la derrota aquesta tarda del Girona a Saragossa. Malgrat la transcendència del partit, en què una victòria hauria permès retallar punts al Valladolid. Tot i això, els de Míchel han fet un partit decebedor i, segurament, han deixat escapar l'últim tren per pujar directe. Un gol de Borja Sainz a la primera part ha donat els tres punts al Saragossa davant d'un Girona que no ha fet la primera rematada amb cara i ulls fins a quatre minuts pel final, d'Arnau. La derrota deixa el Girona a 7 punts de l'ascens que podrien ser 8 si demà l'Almeria guanya el seu partit contra el Ponferradina.

El Girona no ha entrat bé al partit i de seguida ha vist com el Saragossa arribava amb perill. Juan Carlos ha hagut d'intervenir ben aviat en una rematada a boca de canó d'Azón i després un llançament de falta d'Eugeni. Els de Míchel no tenien la pilota i patien veient com el Saragossa els feia córrer. Després d'un córner a favor del Girona, ni Jairo ni Pol Lozano han sabut frenar Borja Sainz que, sol davant Juan Carlos, l'ha superat amb una vaselina de cullera molt bonica. El Girona, pràcticament no ha inquietat Cristian Álvarez en una primera part on el Saragossa ha pogut anar-se'n amb un avantatge superior.

A la represa, Míchel ha canviat el sistema per fer entrar Terrats -que s'ha lesionat i només ha durat un quart al camp- i Samu Saiz i mirar de tenir més presència ofensiva. El panorama no ha canviat a la represa. Al contrari, els canvis han desendreçat encara més l'equip que ha patit molt amb les transicions aragoneses. Narváez n'ha tingut un parell abans que l'Arnau, en la primera ocasió dels gironins topés amb Cristian Álvarez en una rematada de cap claríssima. No hi ha hagut res a fer tampoc amb els 9 minuts d'afegit.

Saragossa: Cristian Álvarez, Fran Gámez, Chavarría, Jair, Francés, Zapater, Eugeni (m.67, Sabin Merino), Vada, Bermejo (m.56, Narváez), Iván Azón (m.79, Nano Mesa), Vada (m.67, Lluís López), Borja Sainz (m.79, Nieto).

Girona: Juan Carlos, Arnau, Benardo (m.46, Samu Saiz), Juanpe, Bueno, Pol Lozano (m.46, Terrats; m.60, Pablo Moreno), Aleix Garcia, Bustos (m.60, Stuani), Baena, (m.70, Valery), i Iván Martín.

Gols: 1-0, m.34, Borja Sainz

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè Gallec). Ha amonestat Francés, Borja Sainz (Saragossa) i Bustos, Juanpe (Girona).

Estadi: La Romareda.